Furia unui tânăr de 20 de ani care nu își găsește loc de muncă. "Nu pot lucra în condițiile astea. Program de la 8 la 19, de luni până vineri"

După terminarea liceului, unii tineri își continuă studiile, alții se angajează. Mulți sunt tentați să plece din țară.

O parte din cei care rămân în țară ajung, la rândul lor, să ia în calcul tot soluția unui loc de muncă în străinătate.

Este cazul unui tânăr de 20 de ani care a relatat în mediul online că a ajuns într-o situație-limită și aparent nu are altă rezolvare.

"Am 20 de ani și nu-mi găsesc loc de muncă. Ce rost are să rămân în țara asta?"

"Am o experiență scurtă cu șantierele. Am lucrat o perioadă până a dat firma faliment și de atunci caut alt job. Stau într-un oraș mare, dar tot nu găsesc nimic. Am intrat la o vulcanizare, dar nu pot lucra în condițiile astea (program de la 8 la 19 de luni până vineri și de la 8 la 16 sâmbătă). Am aplicat și am dat interviuri, dar nu mă sună nimeni înapoi. Deja am întârziat cu chiria și nu știu ce să fac. Mă tot gândesc să plec în afară, pentru că nu găsesc altă soluție. Măcar strâng un ban și mă descurc eu după", a scris acesta pe Reddit.

"Electricienii sunt la MARE căutare"

În comentarii unii utilizatori ai platformei i-au oferit soluții. Unii menționează meserii despre care știu că se plătesc bine.

"Job entry level la Mc say KFC, din ce am înțeles sunt ok salariile și nu îți cer experiență.

Dacă nu, plecatul din țară este o opțiune bună, dar aș vrea să menționez că ar fi o idee bună să te gândești serios dacă vrei să continui cu munca asta cu cârca. La 35 de ani nu o să mai poți de durere de spate, iar la 40+ deja îți va afecta și calitatea vieții de zi cu zi, cu atât mai mult să poți continua să te ții de job (orice fel de job chiar și de stat la birou).

Am un prieten care a făcut o școală de mecanici auto. A început cu salariul minim, dar i-a crescut în fiecare an și acum după câțiva ani o duce chiar bine.

Poți alege și alt tip de profesională. Electricienii sunt la MARE căutare și aici și în afară, deci se plătește bine și poți lucra și independent".

"În lipsă de orice altceva, până găsești ceva care să fie okay, poți încerca și curier Glovo/Bolt. Mai ales dacă ai o bicicletă sau scuter, mi se pare okay. Măcar îți faci tu programul cum vrei. Probabil va trebui să tragi destul de tare ca să iei un ban Okay, dar dacă spui că nu ai alternative, eu unu asta aș face. Nu mi se pare nici rupere dpdv fizic și nici psihic - comparat cu multe alte chestii."

"Învață să construiești lucruri de care are lumea nevoie"

"Eu am 2 locuri de muncă și mă mai caută încă 2 investitori să le proiectez chestii.

Problema este la tine, învață să construiești lucruri de care are lumea nevoie.

Dacă ai experiență pe șantier înseamnă că te pricepi și la amenajări.

Ca idee ai putea să îți faci o firmă spre exemplu pe codul CAEN 4333 și oferă servicii de pus gresie sau faianță sau ce se pune în baie. Acesta e doar un exemplu, ca lucrător poți face multe lucruri unde nu îți trebuie autorizații.

Să respecți doar orele de liniște pe unde lucrezi și să înveți să o pui ca lumea ca și cum ai pune-o pentru tine.

2. Studiază puțin materialele cele mai bune și recomandă-le clienților să le folosească pentru ca lucrarea să fie de bună calitate.

Fă treabă bună, iar apoi pe termen lung lumea te va recomanda mai departe, nu da țepe și lucrează pentru prețuri decente. Când ai adunat vreo 3 salarii brute pentru un coechipier, îl angajezi să lucreze cu împreună cu tine și îl înveți să lucreze după experiența căpătată”.

La vârsta ”cea mai bună pentru învățat"

"Vârsta ta e cea mai bună pentru învățat. Încearcă să obții o calificare, o să îți mulțumești mai târziu în viață."

"Armată. Dacă nu ai pregătire sau școală, nu cred că vei avea mare succes în străinătate decât la munca de jos, unde condițiile vor fi similare cu vulcanizarea și cazarea va fi probabil mai rea decât ai acum. Armata angajează tot timpul."

"Încearcă să pleci în Țările de Jos, câștig aproximativ de + - 400€/săptămână după chirie și asigurare de sănătate plătită. La început poți pleca printr-o agenție de muncă, până înțelegi cum merg lucrurile, ai cazare de la ei, deseori decentă. Succes!".

