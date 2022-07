Trei din patru tineri nu sunt suficient de pregătiți pentru a se angaja RAPORT

Aproape trei sferturi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din 92 de țări

care au date disponibile nu reușesc să dobândească competențele necesare angajării, potrivit

unui nou raport publicat joi, 14 iulie, de Comisia pentru educație și UNICEF.

Raportul Recovering learning: Are children and youth on track in skills development?

(Recuperarea școlară: copiii și tinerii își dezvoltă competențele în mod corespunzător?)

cuprinde analize referitoare la dobândirea competențelor în cazul copiilor mici, al copiilor

din ciclul primar și al tinerilor. Datele relevă un nivel scăzut al competențelor în rândul

copiilor și al tinerilor din toate grupele de vârstă, tinerii din țările cu venituri mici

având cele mai reduse șanse de a deține competențele de care au nevoie pentru a se dezvolta,

mai ales în ceea ce privește oportunitățile profesionale viitoare, un loc de muncă decent și

antreprenoriatul.

„O generație de copii și tineri inspirați și competenți este esențială pentru prosperitatea,

progresul și succesul societăților și economiilor. Cu toate acestea, sistemele de învățământ

sunt un eșec pentru majoritatea copiilor și tinerilor din lumea întreagă, care ajung să fie

needucați, lipsiți de inspirație și de competențe – o combinație ce duce la lipsa

productivității”, a afirmat Robert Jenkins, director pentru educație în cadrul UNICEF.

„Pentru a face față acestei crize, sunt necesare investiții urgente în soluții rentabile și

testate care să permită accelerarea procesului de învățare și de dezvoltare a competențelor

în cazul generației actuale și al generațiilor viitoare”.

Cu un procent ridicat al tinerilor aflați în afara sistemului de învățământ și cu un nivel

scăzut al competențelor dobândite în învățământul secundar, țările din întreaga lume se

confruntă cu o criză a competențelor, majoritatea tinerilor nefiind pregătiți pentru actuala

piață a muncii, se arată în raport.

Disparitățile profunde înregistrate între țări și în rândul celor care provin din cele mai

sărace comunități sporesc inegalitățile. Potrivit raportului, în cel puțin una din trei țări

cu venituri mici care au date disponibile, peste 85% dintre tineri nu reușesc să dobândească

competențe digitale și profesionale în timpul învățământului secundar.

„Pentru a oferi tinerilor cele mai mari șanse de a reuși și de a recupera carențele școlare

generate de pandemie, trebuie să îi sprijinim într-un mod holistic. Dar nu putem recupera

ceva ce nu măsurăm. Trebuie să știm în ce punct se află copiii și tinerii în ceea ce privește

dezvoltarea competențelor de care au nevoie și să le monitorizăm progresele. Acesta este

motivul pentru care Comisia pentru educație, UNICEF și partenerii săi încearcă să elimine

principalele lipsuri în materie de date, inclusiv prin lansarea Contorului mondial al

competențelor care contribuie la urmărirea progreselor și la creșterea gradului de

conștientizare a competențelor dobândite de tinerii din întreaga lume, astfel încât să putem

lua măsuri urgente pentru a ajuta această generație să prospere pe viitor", a declarat

Liesbet Steer, director executiv al Comisiei pentru educație.

Datele din 77 de țări arată că mai puțin de trei sferturi dintre copiii cu vârste cuprinse

între trei și cinci ani au un parcurs corespunzător în cel puțin trei din cele patru domenii

ale alfabetizării – competențe de scris, citit și socotit, abilități fizice, abilități

socioemoționale și abilități de învățare. În preajma vârstei de 10 ani, majoritatea copiilor

din țările cu venituri mici și medii nu sunt capabili să citească și să înțeleagă un text

simplu. Aceste abilități sunt fundamentale pentru învățarea și dezvoltarea ulterioară a

competențelor, se arată în raport.

Competențele fundamentale de scris, citit și socotit, competențele transferabile, inclusiv

abilitățile de viață și cele socioemoționale, competențele digitale, care permit unei

persoane să utilizeze și să înțeleagă tehnologia, competențele profesionale, care sprijină

tranziția către piața muncii, și competențele antreprenoriale sunt esențiale pentru

dezvoltarea copiilor. Aceste competențe sunt importante și pentru dezvoltarea societăților și

a economiilor.

Datele referitoare la România din Contorul mondial al competențelor arată că 1.038.197

(48,2%) din 2.152.418 de tineri cu vârsta între 15 și 24 de ani nu au competențe de nivelul

învățământului secundar. De asemenea, 791.945 de tineri între 15 și 24 de ani - sau 36,8% din

totalul acestora - nu au competențe digitale.

UNICEF și Comisia pentru educație îndeamnă guvernele să ofere o educație de calitate fiecărui

copil și să elimine barierele care îl expun riscului de abandon școlar, să evalueze nivelul

școlar al copiilor și să ofere cursuri remediale adaptate pentru a-i aduce la zi, să acorde

prioritate competențelor fundamentale care să ofere o bază solidă pentru învățarea pe tot

parcursul vieții și să sprijine sănătatea psihosocială și bunăstarea prin acordarea de

sprijin holistic. Raportul subliniază necesitatea unor date mai ample privind deficitul de

competențe în rândul copiilor și tinerilor din toate grupele de vârstă.

