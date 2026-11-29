Guvernul al cărui premier este Luca Niculescu, dar care în realitate este "controlat de Marian Neacșu", a permis majorarea salariilor, precum și angajări în companiile cu capital de stat și în regiile autonome, chiar pe finalul anului 2026, anunță senatoarea PNL Gabriela Horga.

Această posibilitate a fost reglementată prin OUG 47/2026.

Potrivit acesteia, ar fi posibil ca și companiile cu pierderi sau care au datorii la bugetul de stat să facă majorări de salarii.

"Este necesar doar ca acele companii să ceară aprobare de la miniștrii PSD și să-și rectifice repede bugetele până la finalul anului", explică senatoarea PNL.

Din această posibilitate rezultă că "aprobarea majorării de salarii sau a angajărilor nu se mai fac prin memorandum al Guvernului, despre care mai afla presa și noi, iar prim-ministrul nu mai are niciun cuvânt de spus. Practic, domnul Neacșu i-a mai luat o competență domnului Niculescu și a dat-o direct în stiloul miniștrilor PSD care au companii în subordine", consideră Gabriela Horga.

Cu privire la OUG 47, senatoarea PNL subliniază că "Ordonanța a fost adoptată la doar o săptămână după ce același Marian Neacșu ne promitea reforma și restructurarea companiilor de stat, și tot la o săptămână de când au fost majorate *în secret* salariile la Transgaz și Transelectrica. A început bine reforma, nu?

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Acum, prin OUG 47, au dat liber la majorări de salarii și la angajări în toate companiile de stat. Cu siguranță că vor profita de această ocazie și PSD își va mai angaja alți sinecuriști, pe salarii mari".

Senatoarea PNL consideră că nu este normal să se mărească salariile în companii de stat, în condițiile în care statul român le acordă acestor companii subvenții de până la 19 miliarde de lei.

"Să ne explice Sorin Grindeanu și Marian Neacșu dacă este normal ca salariile să crească în companiile în care statul pompează anual, între 14 și 19 miliarde lei subvenții, din banii românilor. Da! Majorările de salarii sau angajările de sinecuriști nu sunt din performanța economică a acestor operatori, ci din banii noștri (...). Să vedem cum va explica PSD pensionarilor că nu sunt bani pentru indexarea pensiilor cu 7,3% (cât prevede legea), dar sunt bani pentru salarii mari în companii păguboase, pentru subvenționarea pierderilor și pentru angajarea rudelor și prietenilor sau pentru pensionarii speciali angajați în companiile de stat", subliniază Gabriela Horga.

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