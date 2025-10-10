Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 12:52
67 citiri
Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”
Cozi la Bursa Locurilor de Muncă FOTO Facebook /ANOFM / FII Informat

Cozile de la Bursa Locurilor de Muncă sunt dovada că România are nevoie să atragă multinaționale pentru a îmbunătăți situația economică a țării, spune profesorul universitar de economie Cristian Păun. El consideră că România are nevoie de investiții străine care să genereze anual valoare adăugată de 20-30 de miliarde de euro.

„Coadă imensă la Bursa Locurilor de Muncă organizată azi la Palatul Copiilor. Răbdători și cu speranță, cu CV-ul așteptau afară vreo 250-300 de oameni. Situația nu este deloc simplă. Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții care să genereze anual valoare adăugată de vreo 20-30 miliarde euro nu ieșim din impasul în care ne-a adus inconștiența unor politruci populiști. Și nu găsim”, a scris economistul Cristian Păun pe Facebook, vineri, 10 octombrie.

El susține că vocile cele mai puternice din Guvernul Bolojan sunt „politrucii populiști”, care „care țin strâns cu dinții de aberațiile fiscale care ne-au băgat în gard”.

„Atâta timp cât în guvern răzbat doar aceleași voci amenințătoare și șantajiste ale politrucilor populiști, iubitori de patrie și popor, care țin strâns cu dinții de aberațiile fiscale care ne-au băgat în gard (taxa pe stâlp, supraimpozitarea cifrei de afaceri, supraimpozitarea profiturilor etc.) nu ne iese. Domenii prioritare ca energia, mașini și utilaje agricole, mase plastice, echipamente pentru irigații, petrochimie, farmaceutică, echipamente medicale, îngrășăminte chimice etc. așteaptă guverne mai prietenoase cu capitalul străin”, a explicat profesorul de economie Cristian Păun.

În lipsa investitorilor străini care să creeze locuri de muncă atrăgătoare, românii vor continua să le caut în alte state membre UE.

„Iar românii care azi țineau CV-uri în mâini vor mai face coadă de două-trei ori la Bursa Locurilor de Muncă ce nu are ce să le ofere atractiv cât timp investitorii străini nu vin. Apoi vor pleca ei spre acele companii, pribegind prin Europa, goniți cu tupeu de iubitorii de țară și popor. Care nu își vând țara. O depopulează sistematic. O sărăcesc!”, își încheie apelul Cristian Păun.

Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
Una dintre cele mai cunoscute secvențe de litere și cifre din istoria informaticii nu aparține unui cod de programare, ci unei chei de activare Windows XP care a devenit simbolul pirateriei...
Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR analizează scăderea salariilor cu 10% în administrația centrală anul viitor, concomitent cu reforma administrației locale. În instituțiile care au...
#angajari Romania, #bursa locuri munca, #multinationale Romania, #cristian paun , #angajari
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Donald Trump ameninta Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproseaza guvernului Sanchez
Adevarul.ro
Viktor Orban, surprins petrecand intr-un restaurant din Cluj. "Noi nu plecam de aici"
ObservatorNews.ro
Cod galben de vant puternic in mai multe regiuni din tara. Rafale de pana la 120 km/h la munte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cozi la Bursa Locurilor de Muncă. Economist: ”Dacă nu găsim repede niște multinaționale care să vină cu investiții, nu ieșim din impas”
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. BNB depășește din nou XRP: Capitalizarea de piață se apropie de 100 de miliarde de dolari
  4. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  5. De ce este cripto în scădere astăzi? Declarațiile prudente ale Rezervei Federale trimit Bitcoin și Ethereum în declin; lichidările depășesc 380 milioane de dolari
  6. Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
  7. Ediție nouă a titlurilor de stat Fidelis. Dobânzi neimpozabile și posibilitatea de a retrage oricând banii
  8. Exporturile Germaniei, în scădere – TradeVille
  9. Guvernul vrea penalități de la Ford Otosan pentru privatizarea uzinei din Craiova. Reacția companiei
  10. SUA deschid o anchetă asupra a aproape 2,9 milioane de vehicule Tesla. „Sistemul a indus comportamente care au încălcat legile de siguranţă rutieră”