Creșele noi construite prin PNRR nu au încă personal. Ministerul Educației organizează în curând concursuri pentru peste 420 de posturi

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 08 August 2025, ora 14:33
Creșele moderne construite prin PNRR nu au încă personal FOTO captură video YouTube /eDezvoltare

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat vineri, 8 august, că vor fi scoase la concurs peste 420 de posturi în creșele noi, construite în principal prin PNRR. Calendarul și detaliile pentru concursurile de angajare urmează să fie comunicate în curând.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat vineri, 8 august, că, printr-un memorandum adoptat astăzi în cadrul Ședinței de Guvern, s-a aprobat scoaterea la concurs a 404 posturi vacante în creșele deja finalizate în cadrul programului guvernamental „Sfânta Ana”. Aceste creșe moderne au fost construite cu sprijinul PNRR și al Programului național de construcții de interes public sau social.

Dintre cele 422 de posturi scoase la concurs:

  • 404 posturi sunt pentru creșele finalizate în cadrul Programului guvernamental „Sfânta Ana”, finanțat prin PNRR.
  • 18 posturi în plus sunt pentru creșele finalizate prin Programul național de construcții de interes public sau social.

Totodată, programul continuă: alte creșe noi urmează să fie construite la nivel național, transmite Ministerul Educației pe Facebook.

Noile creșe se deschid la Pitești, Marghita, Oradea, Bistrița-Năsăud, Reșița, Călărași, Câmpia Turzii, Gherla, Drobeta-Turnu Severin, Târnăveni, Ploiești, Carei, Mediaș, Câmpulung Moldovenesc, Huși, Râmnicu-Vâlcea (2), Vișeu de Sus și Șimleu Silvaniei.

„Mă bucur că am găsit mecanismele, chiar în condiții de criză fiscal-bugetară, să aprobăm aceste posturi, educația timpurie fiind una dintre liniile de dezvoltare asumate și prin Raportul QX”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

Ministerul mai transmite că noile creșe reprezintă:

  • „Locuri de muncă în educația timpurie”
  • Mai multe opțiuni pentru părinții care vor să revină la muncă
  • Creșe moderne, construite la standarde europene
  • Acces la servicii educaționale de calitate pentru copiii sub 3 ani”

Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor va fi publicat „în curând” de către Ministerul Educației și Cercetării.

#angajari stat, #crese, #PNRR, #educatie, #Ministerul Educatiei, #locuri munca stat , #angajari
