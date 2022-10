Un antreprenor face angajări cu contract și oferă salarii care ajung la 7.200 de lei. "Nu vine nimeni la banii ăștia"

Într-o perioadă incertă, în care prețurile au scăzut și unora le este teamă să nu-și piardă locurile de muncă, anunțul unui antreprenor care face angajări este primit fără interes pe o pagină dedicată meseriașilor în construcții.

"Angajez faianțari în București sector 5. Contract de muncă, program 08.00-17.00, cu o oră pauză. Salariu 5000-7200 Ron net. Nu dau la metru, nu ofer cazare, nu decontez transport", a precizat acesta în anunțul postat pe grupul Constructori și meseriași în construcții.

"Nu găsești pe nimeni!"

În comentarii, cei mai mulți cred că suma e prea mică, raportat la volumul de muncă.

"Dacă nici cu banii ăștia nu găsești, chiar că e nasol."

"Eu am lucrat la el. E foarte corect cu banii. Te ajută cu bănuți. Ca și om e super ok. Am lucrat cu scule profesionale, dar în schimb cere mulți metri pe zi, eu montam în medie pe zi 12 - 14 medie zilnic și nu a fost mulțumit."

"Nu găsești pe nimeni! Poate începători."

"Păi eu dacă îți pun 20 de mp pe zi, tu îmi oferi 5000 de lei?"

"Pui 20 mp la gata în fiecare zi? Mai rar ca tine."

"La 5000-7200 eu mai plătesc încă o dată la stat. Fă calculul acum", precizează angajatorul într-un comentariu.

"Nu vine nimeni la banii ăștia, din curiozitate, cât vrei să pună la 8 ore."

"La banii ăștia mai mult de 5 mp nu puneam."

"La banii ăștia mulți poți lucra tu și îți rămân în totalitate, spor."

"Cine muncește pentru Stat e cel mai prost de pe pământ."

"Ăștia de faceți figuri la banii oferiți, stați acasă și faceți foamea în continuare."

