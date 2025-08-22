Cei care își caută un loc de muncă „nu se mai pot baza” pe metodele clasice. Expert HR: „Suntem într-o piață în care trebuie să plătim facturile”

Pe fondul încetinirii economiei și al unei piețe a muncii stagnante, nici specialiștii în carieră nu mai știu sigur ce sfaturi să ofere celor aflați în căutarea unui job.

Piața actuală i-a împins atât pe candidați, cât și pe recrutori, într-un „teritoriu complet necunoscut”, afirmă Morgan Williams, fondatoarea și CEO-ul programului de coaching profesional PeakHR.

„Nu mai poți să te bazezi pe tacticile de până acum, pentru că ne aflăm într-o piață total diferită de tot ce a fost”, spune ea. „Oricât aș putea spune să faci una sau alta, e foarte important să înțelegi că, de fapt, toți ghicim.”

Williams le amintește celor care își caută un loc de muncă să nu își pună vina în cârcă: „Poți face totul ca la carte și totuși să nu obții jobul”, explică ea.

„Este o piață dificilă pentru ambele părți”, continuă Williams. „Nu ai voie să te învinovățești. Trebuie să fii blând cu tine însuți, pentru că ai nevoie de toată energia pe care o ai.”

Iată câteva dintre recomandările lui Williams pentru a naviga provocările pieței actuale a muncii:

Construiește-ți rețeaua „înainte să ai nevoie de ea”

Potrivit lui Williams, „mulți oameni încep să facă networking mult prea târziu”.

În general, spune ea, cel mai bine este să îți clădești rețeaua „înainte să îți fie necesară”. Mulți însă apelează la conexiunile lor doar atunci când își caută un loc de muncă.

Dacă prima interacțiune cu cineva este o cerere de ajutor, persoana respectivă se poate simți „folosită”.

Ads

„Nimănui nu-i place să audă doar: am nevoie, am nevoie, am nevoie”, avertizează ea.

Înainte de a contacta o persoană cu care nu ești foarte apropiat, Williams recomandă să cercetezi puțin parcursul și rolul său actual.

„Prea des oamenii scriu din senin: am nevoie de ajutor cu asta”, spune ea. În schimb, ar trebui să arăți că apreciezi munca acelei persoane și să explici de ce consideri că te-ar putea sprijini.

La evenimente de networking, nu vorbi prea mult despre propria carieră. Pune întrebări, pentru că „oamenilor le place să vorbească despre ei înșiși, și e bine să le dai această șansă”.

Nu ignora grupurile de absolvenți sau organizațiile de voluntariat – și acestea pot fi spații utile pentru networking. Conexiunile din afara locului de muncă pot fi la fel de valoroase în căutarea unui job.

Renunță la perfecțiune

Acum nu este momentul să aștepți „jobul visurilor tale”, avertizează Williams.

Ads

Multe companii oferă funcții mai modeste sau salarii mai mici decât în trecut. Pentru a nu-și epuiza economiile, candidații poate că vor trebui să accepte orice oportunitate disponibilă.

„Cred că mulți așteaptă prea mult doar ca să prindă jobul perfect”, spune ea. „Dar nu suntem într-o piață a perfecțiunii, suntem într-o piață în care trebuie să plătim facturile.”

Pentru cei care nu reușesc să obțină un post full-time, joburile temporare sau contractuale pot fi o soluție bună.

Williams subliniază că piața actuală ne obligă să „ne chestionăm normele și convingerile” despre muncă și să profităm de toate oportunitățile disponibile.

„Nu este momentul să strâmbi din nas”, spune ea. „Trebuie să intrăm într-un fel de mod de supraviețuire.”

Ai grijă de tine

Procesul de căutare a unui loc de muncă poate fi extrem de obositor, avertizează Williams.

„Există o încărcătură emoțională, una fizică și una mentală – și va trebui să găsești cum să ai grijă de tine”, explică ea.

Deși tentația este să te închizi în casă, menținerea conexiunii cu lumea exterioară este crucială pentru sănătatea mentală.

Ads

„Cel mai important lucru este să ieși din propria ta minte”, spune ea. „Tu ești cel mai mare dușman al tău.”

Williams recomandă găsirea unei activități pozitive, cum ar fi voluntariatul, pentru a-ți umple timpul liber.

„Dacă simți că nu mai ai ce face și că ai ajuns la limită, e important să îți găsești un scop.”

Menținerea relațiilor este, de asemenea, esențială: atunci când aplici, Williams sugerează să le ceri prietenilor și foștilor colegi să îți spună care sunt cele mai bune calități ale tale, scrie cnbc.com.

Astfel, nu doar că vei obține idei bune pentru scrisoarea de intenție, dar și cuvintele lor frumoase îți vor da un plus de energie.

„Ai nevoie de acea reamintire că faci o treabă bună și că ești valoros”, încheie ea.

Ads