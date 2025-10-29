Cazare gratuită și salarii de 3.000 de euro în destinații de lux. Ce calificări sunt cerute la ofertele disponibile și pentru români

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:19
534 citiri
Oferte angajare EURES pentru barmani în stațiunile de schi din Austria FOTO /Pexels

Una dintre cele mai bogate țări din Europa oferă locuri de muncă în cele mai căutate destinații de lux ale continentului. Anunțurile de angajare disponibile prin EURES (Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă) includ salarii de aproximativ 3.000 de euro lunar, dar și cazare gratuită și program flexibil.

Cele mai multe locuri de muncă disponibile prin EURES sunt sezoniere, însă angajatorii austrieci din stațiunile montane Carinthia (regiunea Spittal) și Styria (regiunea Feldkirchen) vor să se asigure că nu rămân în criză de personal. În Austria, asta înseamnă condiții avantajoase angajatului, de la un salariu ce pornește de la 2.700 de euro pe lună, până la beneficii precum cazare gratuită și program flexibil.

Unul dintre anunțuri explică și cerințele pentru o funcție care implică servirea de băuturi.

„Excelente abilități de comunicare și o atitudine convingătoare și pozitivă, mentalitate practică, spirit de echipă și cunoștințe de limba engleză nivel B1 sau germană nivel A2 (...) Este vorba despre un post cu normă întreagă, program flexibil (în conformitate cu contractul colectiv), cu o săptămână de lucru de 5-6 zile”, iar salariul ajunge până la 3.000 de euro, potrivit anunțului citat de Libertatea.

Salariul este de 27.300 de euro brut pe an pentru funcția de manager de bar în Austria, alături de „posibilitatea unei majorări semnificative în funcție de calificări și experiența profesională”.

Condițiile includ de cele mai multe ori și cazare și mese gratuite. Angajații sunt cazați în camere single cu baie, TV cu diagonală mare, cablu TV și WiFi.

Pentru o ofertă de muncă angajatorul trebuie să solicite permisul de muncă corespunzător și să înregistreze angajații la autorități, ar asigurarea medicală este obligatorie în Austria.

