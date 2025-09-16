Piața muncii este dură. Și mai dură dacă ai lucrat mult timp în același loc: „Am fost pe LinkedIn mai mult săptămâna trecută decât în ultimii cinci ani”

Angajații care au rămas la același angajator mulți ani se pot confrunta cu provocări unice atunci când caută un nou loc de muncă. Aceștia intră pe o piață schimbată de interviuri video, filtre automate pentru CV-uri și competitori mai tineri.

Colleen Paulson, coach de carieră, a dat mai multe sfaturi pentru angajații cu vechime într-un articol publicat de Business Insider.

Publicația a relatat câteva cazuri concrete.

Când Michael Ferry și-a căutat ultima dată un job, iPhone-ul încă nu fusese lansat, iar „uber” era doar un cuvânt german.

Angajatul din domeniul tehnologiei, recent concediat, pășește acum într-o piață a muncii foarte diferită față de cea din 2005, când a obținut un post la o companie software aplicând pe Monster.com (site american de recrutare și postare de anunțuri pentru joburi, unul dintre cele mai vechi și cunoscute din lume).

Ferry, aflat la mijlocul vârstei de 40 de ani și care locuiește lângă Philadelphia, a spus că a avut oportunități să plece de-a lungul anilor, dar a rămas pentru că iubea ceea ce făcea.

„Eram confortabil, dar nu leneș”, a declarat el pentru Business Insider.

Ferry este diferit de mulți dintre colegii săi de generație de pe piața muncii, care nu obișnuiesc să rămână atât de mult timp la un singur angajator. La începutul lui 2024, angajații americani aveau, în medie, o vechime de 3,9 ani la actualul loc de muncă — cel mai mic nivel din 2002, potrivit datelor Departamentului Muncii, colectate într-un sondaj bienal.

Pentru lucrători precum Ferry, care au petrecut mulți ani legați de o singură companie, revenirea pe piața muncii poate fi un șoc. Există interviuri video, CV-uri filtrate de algoritmi și o competiție puternică cu candidați mai tineri. În plus, există teama că vechimea la un angajator ar putea semnala competențe prea înguste sau lipsă de ambiție.

Factorul vârstă

Terry Armstrong, grafician care locuiește lângă Sacramento, California, își caută acum un loc de muncă pentru prima dată după aproape 20 de ani. A trecut de la a aplica la aproximativ trei joburi pe săptămână la unul singur, pentru că, de cele mai multe ori, nu primește niciun răspuns. Asta a făcut-o mai puțin entuziastă să apese pe „aplică”.

Armstrong, care se apropie de 65 de ani, bănuiește că vârsta are legătură cu lipsa de interes a angajatorilor. Experiența sa vastă „îi face pe angajatori să fie conștienți că mă apropii de vârsta de pensionare”, a spus ea pentru Business Insider. Pentru a-și suplimenta indemnizația de șomaj, face freelancing în grafică, ceea ce îi aduce aproximativ 1.500 de dolari pe lună — suficient cât să acopere rata la casă.

Armstrong s-a săturat să caute joburi și ia în considerare să aplice la Home Depot sau Starbucks — locuri unde spune că vede și alți angajați mai în vârstă.

„A devenit tot mai descurajant pe măsură ce trece timpul”, a spus ea.

Vechimea nu înseamnă lene

Unii angajatori ar putea privi cu scepticism persoanele care au stat foarte mulți ani la același loc de muncă, dar se poate transforma această vechime într-un avantaj, spune Colleen Paulson, expert în carieră care lucrează în special cu generația X și baby boomers.

Ea a declarat pentru Business Insider că angajații pot „schimba povestea” punând accent pe loialitatea lor. Paulson, fondatoarea Ageless Careers, spune că veteranii în câmpul muncii, a căror memorie instituțională se întinde pe decenii, cel mai probabil au schimbat mai multe roluri în cadrul aceleași organizații și au fost expuși la provocări variate.

Asta a fost și experiența lui Ferry. A început în 2005 la o companie software pe care Oracle a achiziționat-o ulterior. După finalizarea tranzacției, a rămas. În total, Ferry a lucrat aproape 20 de ani la cele două companii.

Deși titlul său — administrator senior de servere de aplicații — nu s-a schimbat în ultimii 12 ani, munca lui s-a schimbat mult, spune el. La început, jobul presupunea centre de date fizice, dar în timp s-a mutat spre servere online. Ferry afirmă că a învățat constant pentru a ține pasul cu progresul tehnologic și pentru a îmbunătăți procesele de lucru.

„Sunt genul de persoană care mereu se întreabă: «Cum pot face asta mai bine?»”, a spus el.

„Să crești și să înveți”

Paulson, expert în carieră, îi încurajează pe cei care au petrecut mult timp la același angajator să spună: „Am reușit să cresc, să învăț și să mă dezvolt, iar acum, iată cum pot ajuta compania voastră în aceleași moduri.”

Ea spune că acești candidați se pot prezenta ca experți în domeniul lor. Pot menționa clienți importanți, pot arăta date care dovedesc succesul lor și pot scoate în evidență abilități și experiențe relevante pentru rolul vizat.

Este posibil, a adăugat Paulson, ca angajatorii să îi considere pe lucrătorii cu vechime prea calificați sau prea scumpi. Ea a avut clienți aflați în poziții de conducere care doreau să revină pe roluri de execuție și care acceptau să fie plătiți mai puțin.

Chiar și atunci când angajatorii nu sunt îngrijorați de costuri, Paulson spune că aceștia pot fi temători că angajații cu experiență vor pleca dacă primesc o ofertă mai bună în altă parte.

„Trebuie să îți vinzi cu adevărat interesul pentru companie și să explici de ce vrei acel job”, a spus ea.

Ferry, specialistul în tehnologie concediat, vrea să găsească din nou o muncă pe care să o iubească, astfel încât să poată rămâne ani de zile, poate chiar până la pensionare.

Pe măsură ce își caută un loc de muncă pentru prima dată după două decenii, Ferry petrece mult mai mult timp pe LinkedIn — care era abia la început atunci când și-a căutat ultima oară un job.

„Am fost pe LinkedIn mai mult săptămâna trecută decât în ultimii cinci ani”, a spus el.

