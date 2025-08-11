Ziare.com Fara Filtru: Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Romsilva angajează pe Facebook. Regia Națională a Pădurilor caută director pentru un mandat de cinci luni. Care sunt condițiile

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 19:37
Sediul Romsilva

Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august.

”Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, anunţă, luni, Romsilva, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Potrivit anunţului, mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecţie desfăşurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023).

”Procedura se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Candidaturile se depun până în 18 august, ora 16:30.

Procedura completă şi condiţiile sunt disponibile pe site-ul regiei. Candidaţii trebuie să aibă studii superioare, să fie inginer silvic cu o anumită gradaţie şi să aibă experienţă în management de cel puţin 7 ani.

