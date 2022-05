Directoare de hotel pe litoral, întrebată de un potențial angajat dacă poate trăi cu 2.000 de lei lunar: "Soluția e să-ți iei un al doilea job"

Operatorii din industria turismului românesc se plâng de lipsa acută a personalului calificat interesat să muncească în unități HoReCa în perioada sezonului estival. Pe de altă parte, salariile oferite sunt printre cele mai mici la nivelul ramurilor economiei din România.

Institutul Național de Statistică arată că angajații din hoteluri și restaurante încasează, în medie, 2.016 lei lunar și au cele mai mici salarii medii nete din România.

Administratorii din HoReca se plâng se lipsa personalului calificat dornic să muncească, deși lefurile ofertate sunt foarte mici.

Iuliana Tasie, director general al Ana Hotels Eforie Nord, unitate de cazare de lux, autorizată să funcționeze la patru stele, spune pentru wall-street.ro că i-a recomandat unui tânăr intervievat pentru angajare să-și ia un al doilea job.

"Nu reușim să îi atragem cu niciun fel de stimulente sau beneficii. Financiarul primează. Te întreabă de salariu din prima. Un băiat m-a întrebat la interviu `Dvs. credeți că puteți să trăiți în ziua de azi cu 2.000 de lei?`. Și eu i-am zis că astea sunt salariile pentru entry-level, cum este și cel de recepție, pentru cei care nu au experiență. În primul rând, eu de ce i-aș da un salariu mai mare în condițiile în care eu în primul an trebuie să îl învăț tot, pentru că nu are abilități. Vorbim de un caz concret, de un băiat care era anul 3 și termina facultatea și nu a făcut practică. Termini facultate și te înscrii la master și nu știi nimic. I-am povestit cum am făcut eu în facultate și cum ar putea trăi din acești 2.000 de lei. Soluția e să îți iei un doilea job și să câștigi cel puțin jumătate din primul. Și atunci ai o viața bună, investești în tine un an, apoi ajungi să ai salariu mai mare", a spus Tasie în cadrul interviului.