Angajatul unei bănci a făcut live pe Facebook în timp ce-și împușca colegii. "A fost un act premeditat de violenţă malefică"

Un angajat al unei bănci în vârstă de 23 de ani, înarmat cu o puşcă, şi-a împuşcat luni, 10 aprilie, cinci colegi şi a rănit alte nouă persoane la locul său de muncă din Louisville şi mai mult, a transmis în direct atacul pe reţelele sociale, potrivit poliţiei, relatează Reuters şi NBC News.

Atacatorul a fost împuşcat mortal la faţa locului, dar nu este clar dacă acesta a fost ucis de forţele de ordine sau dacă şi-a luat singur viaţa. Este cel mai recent incident dintr-o lungă serie de atacuri armate în masă în SUA.

Poliţia din Louisville l-a identificat pe trăgător ca fiind Connor Sturgeon, un tânăr alb. El se angajase anul trecut, cu normă întreagă, la sucursala din centrul oraşului Louisville a băncii Old National Bank.

Situaţia locului de muncă al atacatorului la bancă nu a fost clară imediat, luni. Şefa poliţiei a declarat la conferinţa de presă că atacatorul era angajat acolo. CNN, care cita surse confidenţiale din cadrul forţelor de ordine, a declarat că acesta fusese notificat că va fi concediat.

Agenţii au tras asupra atacatorului

Poliţia a declarat că a răspuns în câteva minute apelului care semnala un atac armat la biroul băncii din apropierea stadionului de baseball Slugger Field, în jurul orei locale 8:30. Agenţii au tras asupra atacatorului, care era înarmat cu o puşcă, a declarat şefa poliţiei din Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel. Atacatorul a difuzat în direct pe Facebook o înregistrare video a atacului său, a precizat ea.

Meta, compania care deţine Facebook, Instagram sau WhatsApp, a precizat într-un comunicat că a "eliminat rapid transmisiunea în direct a acestui incident tragic".

Guvernatorul statului era foarte apropiat de una dintre victime

Cele cinci persoane ucise sunt două femei, de 45 şi 57 de ani, şi trei bărbaţi de 40, 63 şi respectiv 64 de ani. Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, s-a luptat cu lacrimile la o conferinţă de presă, spunând că îi cunoştea pe unii dintre ei. Thomas Elliot, victima în vârstă de 63 de ani, era un vicepreşedinte senior al băncii. "El m-a învăţat cum să-mi construiesc cariera de avocat, m-a ajutat să devin guvernator, mi-a dat sfaturi pentru a fi un tată bun", a mărturisit Beshear. "A fost unul dintre oamenii cu care am vorbit cel mai mult în lume", a adăugat guvernatorul.

"Acesta a fost un act de violenţă malefică premeditat", a declarat Craig Greenberg, primarul din Louisville, un oraş cu 625.000 de locuitori. Greenberg a spus că era, de asemenea, prieten cu Elliot, care a lucrat la campania de tranziţie la primărie.

Doi agenţi de poliţie s-au numărat printre cei nouă răniţi. Un tânăr de 26 de ani, proaspăt absolvent al Academiei de poliţie, a fost rănit la cap şi a rămas în stare critică după o operaţie pe creier suferită luni, a declarat poliţia. Alte două victime se aflau, de asemenea, în stare critică.

Ce se știe despre atacator

Sturgeon a crescut în sudul statului Indiana, la nord de Louisville, potrivit paginii de Facebook a mamei sale. Cel mai mare dintre cei doi băieţi, el a urmat cursurile liceului Floyd Central High School din Floyds Knobs, Indiana, unde a făcut atletism şi a jucat baschet pentru echipa pe care tatăl său, Todd, o antrena.

Apoi s-a înscris la Universitatea din Alabama în 2016 ca student la afaceri. Potrivit Universităţii din Alabama, Sturgeon a urmat un program special accelerat pentru a obţine simultan diplomele de licenţă şi de masterat. El a absolvit cu diplome în comerţ şi administrarea afacerilor şi un master în finanţe.

Sturgeon fusese stagiar la bancă timp de trei veri, între 2018 şi 2020, înainte de a deveni angajat cu normă întreagă în 2022 ca bancher cu portofoliu, potrivit paginii sale de profil de pe LinkedIn. El nu avea antecedente penale şi nu era cunoscut poliţiei din Louisville.

Colegii de serviciu, în stare de șoc

Persoanele care au lucrat anterior la bancă au declarat că au fost şocate să afle ceea ce a făcut Sturgeon. "Ca să fiu sincer, nici măcar nu-mi trecea prin minte că ar putea face Connor asta", a declarat Kevin Luoma, 42 de ani, care a lucrat la Old National Bank timp de un an şi jumătate şi a plecat în mai 2022. "Am vorbit cu el în fiecare zi. Am vorbit literalmente cu el în fiecare zi. Îl cunoşteam - nu în afara serviciului, dar îl cunoşteam la serviciu. Făcea treabă. Şi vorbeam despre sport tot timpul", a relatat bărbatul, citat de NBC News.

Luoma a spus că, atunci când au lucrat împreună, Sturgeon terminase recent un stagiu la bancă şi fusese angajat cu normă întreagă. "Avea toată viaţa în faţă. Acum, nu ştiu ce s-a întâmplat între acel moment şi acum, dar trebuie să se fi întâmplat ceva care să îi afecteze viaţa", a spus el.

Debbie Moore, în vârstă de 64 de ani, care s-a pensionat de la bancă în decembrie 2021 după 16 ani, a declarat că evenimentul de luni a fost şocant. "Faptul că a fost Connor este şi mai surprinzător", a spus Moore, adăugând că îl cunoştea pe tânăr doar de la serviciu, dar nu i-a făcut niciodată o impresie proastă.

Alte atacuri transmise live

Nu este pentru prima dată când un atacator transmite în direct ceea ce face. Cel care a ucis 10 persoane într-un atac armat cu motivaţie rasială la o băcănie din Buffalo, New York, în mai 2022, şi-a transmis în live streaming atacul, la fel şi atacatorul care a ucis 51 de persoane în mai 2019 la două moschei din Christchurch, Noua Zeelandă.

Împuşcăturile în masă au devenit un lucru obişnuit în Statele Unite, care au înregistrat de la începutul anului 146 de astfel de atacuri, cele mai mare număr, în acest moment al anului, din 2016 încoace. Aceste statistici folosesc definiţia de patru sau mai multe persoane împuşcate sau ucise, fără a include trăgătorul, pentru a defini un atac în masă - potrivit organizaţiei nonprofit Gun Violence Archive.

Într-unul dintre cele mai recente incidente de acest gen, trei elevi de 9 ani şi trei membri ai personalului au fost ucişi la o şcoală din Nashville, Tennessee, de un fost elev, la 27 martie.

Preşedintele Joe Biden a reacţionat la vestea noului atac reiterându-şi dorinţa ca Congresul să adopte o legislaţie care să impună depozitarea sigură a armelor de foc, verificarea antecedentelor pentru toate vânzările de arme şi eliminarea imunităţii de răspundere a producătorilor de arme. "Câţi americani trebuie să mai moară înainte ca republicanii din Congres să acţioneze pentru a ne proteja comunităţile?" a declarat Biden într-un comunicat.