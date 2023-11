Angajată a Organizației Mondiale a Sănătății, ucisă în Fâșia Gaza alături de bebelușul ei de 6 luni, soț și cei doi frați

O angajată a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, bebeluşul ei de 6 luni, soţul şi doi fraţi au fost ucişi în luptele din Fâşia Gaza, a scris şeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, marţi seara, pe platforma X, potrivit AFP.

Casa părinţilor femeii din partea de sud a Fâşiei de coastă a fost bombardată după ce angajata OMS, în vârstă de 29 de ani, a fugit acolo din oraşul nordic Gaza, a spus organizaţia.

"Nu am cuvinte pentru a descrie durerea noastră", a scris șeful OMS. Pare a fi primul deces în rândurile OMS de la începutul războiului, dar Tedros nu a spus acest lucru în mod explicit.

De la începutul războiului din Gaza, ONU a deplâns cele mai multe decese printre angajaţii săi la Agenţia de Ajutorare şi Lucrări pentru Refugiaţii Palestinieni (UNRWA), 108 dintre membrii acesteia fiind ucişi până acum. În plus, 67 de instalaţii ale ONU au fost lovite în lupte, 17 dintre ele în atacuri directe, a declarat recent comisarul general al UNRWA, Philippe Lazzarini.

"Cele mai multe dintre ele au fost în zone centrale şi în sud (în Fâşia Gaza), unde oamenilor li s-a promis securitate", a spus el.

"Nici măcar nu mai putem proteja oamenii sub drapelul Naţiunilor Unite", a adăugat el.

My colleagues and I are devastated: we have lost one of our own in #Gaza today.

Our young @WHOoPt colleague Dima Alhaj was tragically killed alongside her 6 month old baby, her husband and 2 brothers. Reportedly multiple other family members sheltering in the same house were… pic.twitter.com/vURpNFRXe6