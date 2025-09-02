10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”

10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi FOTO /Hepta

Angajații din primării care protestează împotriva planului Guvernului Bolojan de a tăia 45% dintre posturile din administrația locală au ajuns la cifra de 10.000, a declarat Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR, marți, 2 septembrie. Protestele începute vineri, 29 august, continuă pe termen nedeterminat, în timp ce premierul Bolojan a explicat necesitatea reducerii posturilor într-o conferință de presă.

Protestul angajaților vizează doar lucrul cu publicul, însă cei 10.000 de funcționari din primării își desfășoară în continuare restul îndatoririlor, spun sindicaliștii.

„Este un protest care se desfășoară din 29 august pe termen nedeterminat. Ce ați văzut este o chestie care va continua, o chestie în desfășurare. Sunt 10.000 de persoane la nivel de țară care au semnat și care își desfășoară activitatea, dar nu se lucrează cu publicul, cetățenii au posibilitatea să depună documente prin poștă sau online”, a explicat Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR, citat de G4Media.

Angajații critică „măsurile excesive, disproporționate și inacceptabile pentru administrația publică a comunelor și orașelor mici” propuse de premierul Bolojan.

Sindicatele din administrația locală cer adoptarea legii prin procedura comună în Parlament și nu prin asumarea răspunderii de către Executiv.

„Problemele administrației locale sunt atât de complexe, încât nu pot fi tranșate cu satârul, ca la măcelărie, potrivind arbitrar o halcă de 20, 30 sau 45%, ci prin analiză și evaluare onestă, de către parlamentarii care ne reprezintă din toate județele țării”, spun sindicaliștii.

Pachetul privind reforma administrației locale a fost amânat deja, dar Ilie Bolojan spune că „în calitate de premier, nu pot să girez această situație. La început am agreat în Coaliție că vom face reduceri de personal și trebuie să o facem dacă vrem să ne ținem de cuvânt”.

„Ori reducem cheltuielile și putem funcționa pe actuala schemă administrativă, ori vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm localități care nu își pot susține activitatea”, a spus premierul Bolojan în conferința de presă de marți.

