10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 11:37
683 citiri
10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”
10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi FOTO /Hepta

Angajații din primării care protestează împotriva planului Guvernului Bolojan de a tăia 45% dintre posturile din administrația locală au ajuns la cifra de 10.000, a declarat Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR, marți, 2 septembrie. Protestele începute vineri, 29 august, continuă pe termen nedeterminat, în timp ce premierul Bolojan a explicat necesitatea reducerii posturilor într-o conferință de presă.

Protestul angajaților vizează doar lucrul cu publicul, însă cei 10.000 de funcționari din primării își desfășoară în continuare restul îndatoririlor, spun sindicaliștii.

„Este un protest care se desfășoară din 29 august pe termen nedeterminat. Ce ați văzut este o chestie care va continua, o chestie în desfășurare. Sunt 10.000 de persoane la nivel de țară care au semnat și care își desfășoară activitatea, dar nu se lucrează cu publicul, cetățenii au posibilitatea să depună documente prin poștă sau online”, a explicat Lucian Ciprian Puiu, președintele Federației Columna-SCOR, citat de G4Media.

Angajații critică „măsurile excesive, disproporționate și inacceptabile pentru administrația publică a comunelor și orașelor mici” propuse de premierul Bolojan.

Sindicatele din administrația locală cer adoptarea legii prin procedura comună în Parlament și nu prin asumarea răspunderii de către Executiv.

„Problemele administrației locale sunt atât de complexe, încât nu pot fi tranșate cu satârul, ca la măcelărie, potrivind arbitrar o halcă de 20, 30 sau 45%, ci prin analiză și evaluare onestă, de către parlamentarii care ne reprezintă din toate județele țării”, spun sindicaliștii.

Pachetul privind reforma administrației locale a fost amânat deja, dar Ilie Bolojan spune că „în calitate de premier, nu pot să girez această situație. La început am agreat în Coaliție că vom face reduceri de personal și trebuie să o facem dacă vrem să ne ținem de cuvânt”.

„Ori reducem cheltuielile și putem funcționa pe actuala schemă administrativă, ori vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm localități care nu își pot susține activitatea”, a spus premierul Bolojan în conferința de presă de marți.

Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță marți, 2 septembrie, că a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut zero...
CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat rapid marți, 2 septembrie, la conferința de presă a premierului Ilie Bolojan, în care acesta a prezentat situația reducerilor necesare din...
#angajati administratie locala, #angajati primarii, #protest, #Federatia Columna, #guvernul bolojan , #proteste
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
ObservatorNews.ro
O familie de romani a ramas fara masina de 35.000 de euro, in Grecia. Hotii au furat-o din curte
Adevarul.ro
Cum ataca grasimea viscerala "ascunsa" organele interne: videoclipul viral care socheaza internetul. Pericol si pentru persoanele slabe

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”
  2. De ce intensifică Rusia Kremlinul campania de propagandă în Occident. „Câștigurile teritoriale rămân disproporționat de limitate și lente”
  3. CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
  4. Marian Vanghelie, noi declarații despre conflictul cu fosta sa parteneră. „Eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou”
  5. 10.000 de angajați din primării continuă protestele împotriva tăierii de posturi de către Guvernul Bolojan. Ce înseamnă ”fără lucru cu publicul”
  6. Bolojan îi dă peste nas lui Nicușor Dan, care a sărit în apărarea magistraților: „Oricine are un punct de vedere, dar acestea trebuie însă puse în practică”
  7. Studenții protestează alături de profesori pe 8 septembrie. „Banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială”
  8. Codul galben de caniculă se extinde. Valea Prahovei, printre zonele afectate. Maxime de până la 37 de grade în sudul Munteniei
  9. Noi atacuri ale Rusiei în apropierea graniței cu România. Mai multe avioane au monitorizat situația din aer după un mesaj Ro-Alert emis
  10. ”Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale”. Un fost ministru al Economiei critică modul în care sunt afectate doar pensiile magistraților