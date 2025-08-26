Surpriză pentru angajații din Educație. Cu doar câteva zile înainte de sfârșitul verii, Ministerul a anunțat că se dau vouchere de vacanță pe 2025

Ziare.com Fara Filtru: Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 19:50
Cu doar câteva zile înainte de sfârșitul verii, angajații din Educație au aflat că vor primi vouchere de vacanță pe 2025. Ei au fost anunțați printr-un comunicat că există un ordin de ministru în acest sens.

Voucherele de vacanță se acordă și anul acesta angajaților din sistemul de educație, a anunțat Ministerul Educației.

A fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru angajații din sistemul de educație în anul 2025.

Condiții de acordare

Aceste vouchere se vor acorda angajaților din sistemul de educație ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării acestora.

Voucherele de vacanță emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, respectiv 800 de lei, pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 lei.

Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic.

Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parțial, voucherele de vacanță se acordă proporțional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanță, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial.

