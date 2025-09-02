CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat rapid marți, 2 septembrie, la conferința de presă a premierului Ilie Bolojan, în care acesta a prezentat situația reducerilor necesare din administrația locală. „Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”, spune CTP despre planul Guvernului de a reduce angajații din primării.

Gazetarul consideră că „doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi sau te faci că nu înțelegi ce a explicat precis, matematic, premierul Bolojan” în conferința de presă de marți.

„Procentajul de numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării, adică posturi virtuale plus vacante incluse, nu are niciun efect de reducere a costurilor, deoarece nu afectează numărul posturilor reale. Este un fake. Ar fi aidoma raportărilor false despre îndeplinirea și depășirea planului în regimul ceaușist”, consideră CTP.

Mai mult, angajații din primării care ar rămâne fără posturi s-ar putea reorienta cu ușurință către mediul privat, care se confruntă cu o lipsă a forței de muncă.

„Premierul Bolojan refuză asta, cerând o reducere de cel puțin 40%. Și nu trimite astfel niște mii de oameni în șomaj, căci firmele private din România, care nu existau pe vremea lui Ceaușescu, iar șomajul exista mascat, au mare lipsă de forță de muncă”, a transmis Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Situația din administrația locală rămâne chiar dacă premierul Bolojan pleacă de la conducerea Guvernului, spune CTP. Prim-ministrul a lăsat să se înțeleagă că ar putea demisiona dacă reducerea angajaților din primării nu se face corect.

„Primăriile trebuie să fie spre folosul cetățenilor, nu al angajaților plantați de găști politice să ia o leafă. E un adevăr care nu va putea fi șters nici dacă Bolojan ar fi înlăturat”, a mai scris Cristian Tudor Popescu.

Reforma este absolut necesară pe ramura administrației publice locale. Primăriile nu se pot susține, iar veniturile trebuie asigurate de la stat. Dacă o primărie nu își poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că aceasta nu există pentru populația ei, ci pentru personalul său”.

