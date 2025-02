Numărul angajaților la stat a crescut cu peste 15.000 într-un an. Câte posturi erau ocupate în sistemul public în 2024

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în decembrie 2024, de 1.306.893, cu 15.101 mai multe comparativ cu prima lună a anului trecut, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de Agerpres.

Peste 64% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 838.323 (plus 11.748 față de ianuarie 2024), iar dintre acestea 619.119 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat (plus 10.514 angajați, comparativ cu ianuarie).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, respectiv 307.544 (plus 5.164 față de ianuarie 2024), Ministerul Afacerilor Interne - 124.517 (plus 1.066), Ministerul Apărării Naționale - 78.844 (plus 4.808), Ministerul Finanțelor - 24.542 (minus 287) și Ministerul Sănătății -18.320 (plus 80).

Potrivit sursei citate, în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.214 de posturi (minus 53 față de ianuarie 2024), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 44.339 (minus 164), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 165.651 de posturi ocupate (plus 1.451).

Totodată, în administrația publică locală lucrau, în decembrie anul trecut, 468.570 de persoane (plus 3.353 comparativ cu prima lună din 2024), dintre care 287.022 în instituții finanțate integral din bugetele locale (plus 2.209) și 181.548 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (plus 1.144).

