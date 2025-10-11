Motivul pentru care mai multe categorii de angajați la stat sunt exceptate de la restricțiile pre şi post-angajare la privat. „Reprezintă informaţii clasificate”

Guvernul a modificat recent Legea ANI. Proiectul de lege adoptat de Executiv introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre şi post-angajare pentru demnitari şi continuând cu personalul contractual.

Regulile se aplică persoanelor care trec din sistemul privat în sistemul public și invers.

Din lunga listă a persoanelor care vor fi supuse unui astfel de regim, și care cuprinde practic toată funcționărimea țării, sunt exceptate explicit persoanele care lucrează în instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională: Armata, Internele, serviciile secrete, potrivit G4media.ro

„Excepţia din proiect decurge din necesitatea de a nu se genera un conflict între noile prevederi propuse și cele privind protecția informațiilor clasificate aplicabile instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a avut în vedere observaţii şi puncte de vedere formulate în etapa de consultare inter-instituţională.

Potrivit Legii privind protecția informațiilor clasificate, informaţiile privind evidenţa centralizată a personalului, structura, compoziţia, pregătirea şi dinamica efectivelor, inclusiv ordinele de personal privind numirile în funcţii sau avansările, repartizarea acestora pe unităţi, statele de plată a drepturilor băneşti cuvenite personalului militar şi civil, documentele centralizatoare privind drepturile cuvenite personalului în activitate reprezintă informaţii clasificate, acestea nu pot fi comunicate”, a explicat ministerul Justiției excepțiile, potrivit sursei citate.

Proiectul de lege stabilește o perioadă de reflecție de 12 luni atât înainte, cât și după exercitarea unei funcții sau demnități publice.

Cum explică Guvernul

”De la Ministerul Justiţiei am avut două proiecte de legi pe ordinea de zi, ambele adoptate ca proiecte de lege, unul este pentru modificarea Codului de procedură penală, conform unei decizii CCR, 50/2025. Este o chestiune tehnică, în ipoteza în care instanţa a dispus în mod greşit încetarea procesului penal, să poată şi inculpatul să facă recurs în casaţie”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ioana Dogioiu a arătat că, pentru obiectivul de aderare la OCDE, dar nu numai, a fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii 176 pe 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice pentru modificarea şi completarea legii 144 pe 2007, aşa-numita lege ANI.

”Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre şi post-angajare pentru mai multe categorii de persoane. În primul rând, este vorba despre demnitari, începând cu primul ministru, miniştri, secretar general al Guvernului, consilieri, dar continuând şi cu personalul contractual de la cabinetele demnitarilor. Din momentul intrării în vigoare a acestei legi, ei au la dispoziţie 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie, să depună o declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze angajările anterioare, aferente ultimelor 12 luni, obligaţii care îi vizează atât pe cei cu funcţii publice de conducere cât şi personalul contractual”, a menţionat Dogioiu.

Ea a precizat că, la finalul mandatului sau al contractului post-angajare, au obligaţia nu numai de a păstra confidenţialitatea, dar şi a notifica intenţia de a desfăşura activităţi profesionale remunerate sau nu la o persoană juridică de drept privat, în contextul în care activităţile respective sunt prezumate că ar putea genera o stare de conflict, în raport cu atribuţiile deţinute anterior.

”Ei trebuie să notifice această intenţie de a desfăşura aceste activităţi, ANI evaluează situaţia şi emite un aviz. A desfăşura o asemenea activitate post-mandat, fără notificare şi sau fără aviz duce la sancţiuni contravenţionale semnificative, până la 10.000 de lei. Deci este o măsură de integritate care priveşte perioada ante intrare în mandat, respectiv contract, şi post”, a arătat Ioana Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai spus că este ceea ce în alte ţări se cunoaşte drept sistemul de combatere a uşilor batante, ”adică ai fost într-o companie, te duci şi îi serveşti interesele din funcţie, eşti dintr-o funcţie şi te întorci la compania respectivă şi îi serveşti interesele”.

