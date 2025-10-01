Cum vorbesc oamenii de mare succes cu șefii lor: „Îți va oferi un avantaj competitiv”

Comunicarea eficientă cu șeful poate face diferența între o carieră care stagnează și una care evoluează rapid. Expertul Melody Wilding a explicat de ce modul în care vorbești cu superiorii tăi îți poate oferi un avantaj real la locul de muncă.

Melody Wilding a întâlnit o mulțime de angajați frustrați. Fie că nu reușesc să înțeleagă ce vrea șeful lor, se simt trecuți cu vederea la proiecte importante și promovări sau sunt copleșiți de politica de birou, ea scrie în cartea sa că „problemele lor se reduc, de fapt, la un singur lucru: nu știu cum să își gestioneze relația cu șeful”.

Această expresie — „să gestionezi relația cu șeful” — ar putea evoca ideea veche de a-ți ține capul plecat și a-i linguși pe superiori. Dar, în cartea Managing Up: How to Get What You Need from the People in Charge („Cum să obții ceea ce ai nevoie de la cei aflați la conducere”), Wilding definește conceptul ca fiind „arta de a naviga strategic relațiile cu persoanele care dețin mai multă putere decât tine — în special, cu șeful tău”.

Wilding, colaboratoare a CNBC Make It, se bazează pe experiența ei ca terapeut, profesor de comportament uman și consilier, care a lucrat cu mii de profesioniști — inclusiv de la Google, Amazon și alte companii din topul Fortune 500 —, dar și pe zeci de interviuri și un sondaj realizat pe 12.000 de persoane. Rezultatul este o carte plină de strategii practice, exemple de dialoguri și povești ușor de recunoscut.

Scopul ei este de a „îți arăta exact cum să aplici principiile inteligenței emoționale, influenței, persuasiunii, negocierii și multe altele, pentru a-ți oferi un avantaj competitiv la locul de muncă.”

Ai putea avea nevoie de aceste principii pentru a face față unui șef autoritar sau toxic, pentru a stabili limite într-o cultură a muncii non-stop, pentru a gestiona bârfele de birou, pentru a-i oferi șefului feedback delicat, pentru a decide dacă accepți o altă ofertă — sau pentru a aborda alte situații frecvente la serviciu.

Totul se reduce la 10 conversații-cheie

Wilding își structurează cartea în jurul acestora. De obicei, sunt conversații continue, nu unice — unele formale, altele informale, de la fundamentale la avansate.

1. Conversația despre aliniere – este despre a înțelege cum se încadrează munca ta în imaginea de ansamblu și cum poți fi sigur că tu și șeful tău aveți aceeași viziune asupra succesului. Vei învăța care sunt nevoile și prioritățile managerului tău și cum să te concentrezi pe munca semnificativă și „promovabilă.”

2. Conversația despre stiluri – te ajută să „descifrezi stilul de comunicare și obiceiurile de lucru ale șefului” și să-ți dezvolți conștientizarea de sine și încrederea de a-ți afirma propriile nevoi „într-un mod care inspiră respect și menține relația pozitivă cu superiorii.”

3. Conversația despre asumarea responsabilității – este despre a trece dincolo de mentalitatea de subordonat care doar urmează ordinele și a veni cu idei noi. Wilding te învață să „identifici problemele potrivite, să obții sprijinul managerului și să acționezi inteligent, reducând rezistența.”

4. Conversația despre limite – se referă la a ști când și cum să spui „nu”, menținând totodată reputația de jucător de echipă.

5. Conversația despre feedback – este despre cum să oferi critică constructivă șefului tău și în lanțul ierarhic, astfel încât vocea ta să fie auzită și luată în serios. Wilding abordează și situațiile cu remarci ofensatoare și modul de a naviga posibilele represalii.

6. Conversația despre networking – te învață cum să privești dincolo de șeful tău, către alți decidenți și persoane influente, pentru a-ți construi capital social și a obține ceea ce îți dorești, fără să te simți fals sau inconfortabil.

7. Conversația despre vizibilitate – te ajută să te asiguri că realizările tale — cele potrivite — sunt observate și recompensate. Wilding oferă sfaturi despre storytelling și exemple de replici pentru situațiile în care cineva își asumă meritele tale sau când comentariile tale sunt ignorate.

8. Conversația despre avansare – privește modul în care te poziționezi pentru proiecte mai mari, responsabilități sporite sau un nou rol. Trebuie să te aliniezi nevoilor companiei, să obții sprijinul șefului și să gestionezi eventualele obiecții.

9. Conversația despre bani – adesea legată de cea despre avansare, se concentrează pe depășirea fricii și a stigmatului din jurul negocierii pentru un salariu mai mare, o mărire sau alte beneficii valoroase.

10. Conversația despre plecare – se referă la cum să părăsești un loc de muncă în termeni buni, pentru „a-ți păstra reputația și relațiile impecabile,” scrie Wilding. „Pentru că felul în care pleci este felul în care vei fi ținut minte.”

Începe cu pași mici — va deveni mai ușor

Aceste conversații pot părea intimidante — chiar și pentru profesioniștii inteligenți și performanți pe care Wilding îi pregătește adesea.

„Începe cu pași mici, dacă e nevoie,” scrie ea. „Continuă, iar conversațiile vor deveni din ce în ce mai ușoare, mai firești.”

În cele din urmă, „scopul acestei cărți nu este doar să îți schimbe modul în care interacționezi cu șeful sau cu persoanele cu putere, ci să îți schimbe modul în care te vezi pe tine însuți,” scrie Wilding.

„În loc să fii la mila deciziilor sau stărilor de spirit ale altora, acum ai tot ce îți trebuie pentru a prelua controlul.”

