Care sunt cele două beneficii pentru care majoritatea angajaților ar accepta o scădere a salariului

Există un motiv principal pentru care angajații merg la muncă în fiecare zi: salariul. Dar există beneficii atât de atractive încât ar compensa o reducere a veniturilor?

Conform unui studiu realizat de Youngstown State University pe 1.000 de angajați din SUA, există două lucruri pentru care americanii ar lua în considerare o scădere a salariului: un program de lucru remote sau hibrid și o săptămână de lucru de patru zile.

Angajații din SUA sunt epuizați. Potrivit unei analize Glassdoor, burnout-ul în 2025 a atins un nivel maxim din ultimii 10 ani, crescând cu 32% față de 2015. Nu este de mirare că, în această economie, singurele două lucruri care ar putea determina un angajat să accepte mai puțini bani sunt cele care reduc timpul petrecut la birou.

1. Muncă remote sau hibrid

Unul dintre principalele rezultate ale studiului a arătat că 55% dintre angajații full-time care lucrează la birou ar accepta o scădere a salariului pentru a trece permanent la munca remote sau hibrid. Practic, aproximativ unul din doi angajați ar fi de acord cu această schimbare.

Cercetătorii au notat: „În medie, angajații prezenți la birou ar accepta o reducere salarială de 11% pentru muncă remote sau hibrid.” Aceasta este o reducere semnificativă doar pentru a evita naveta zilnică și timpul petrecut la pontaj. Nu este surprinzător că angajații care deja lucrau remote sau hibrid au arătat puțin interes să revină la birou; 13% chiar au spus că ar demisiona dacă li s-ar impune revenirea.

Munca remote și hibrid aduce beneficii și companiilor. Eliminarea unui birou fizic ar putea economisi aproape 11.000 $ per angajat, iar productivitatea angajaților crește semnificativ: 79% dintre manageri consideră că angajații remote sunt mai productivi, iar 93% dintre aceștia afirmă că munca de acasă a avut un impact pozitiv asupra sănătății mentale, iar 90% asupra sănătății fizice.

De asemenea, munca de acasă poate aduce angajaților economii importante, compensând astfel reducerea salariului. Un angajat hibrid poate economisi până la 6.000 $ pe an, iar unul complet remote până la 12.000 $ anual, evitând cheltuieli cu combustibil, haine pentru birou și prânz.

2. Săptămâna de lucru de 4 zile

Conform studiului, 43% dintre angajați ar fi dispuși să accepte o scădere salarială dacă li s-ar oferi o săptămână de lucru de patru zile în loc de programul standard de luni până vineri. Motivele sunt clare: o săptămână mai scurtă asigură un echilibru mai bun între muncă și viața personală, reducând stresul și crescând satisfacția angajaților, ceea ce duce la productivitate mai mare.

În 2022, organizația nonprofit 4 Day Week Global și think tank-ul Autonomy au realizat un experiment de șase luni la 61 de companii, oferind angajaților 100% din salariu pentru 80% din timp, în schimbul realizării a 100% din rezultatele obișnuite. Rezultatele au arătat că 92% dintre companii au continuat cu săptămâna de 4 zile, deoarece veniturile au crescut, iar numărul angajaților care pleacă a scăzut.

Aproape 90% dintre angajați au declarat că au apreciat săptămâna mai scurtă, 55% că au lucrat mai eficient în mai puțin timp, iar 15% au afirmat că nu s-ar mai întoarce la programul standard de 40 de ore pe săptămână. Experimentele au arătat și economii pentru companii: Microsoft Japonia a redus costurile cu electricitatea cu 23% pe lună, în timp ce productivitatea a crescut cu 40%, deși angajații au lucrat cu 20% mai puțin.

Chiar dacă în SUA majoritatea companiilor mențin săptămâna standard de 40 de ore, realitatea este că angajații își doresc un echilibru mai bun între muncă și viața personală, iar companiile care vor să rețină personalul trebuie să asculte această nevoie, scrie yourtango.com.

