Sindicatele anunță un nou "plan de bătaie". Patronii, acuzați că ignoră dezvoltarea profesională "ca să plătească cât mai prost"

Sindicaliștii au atras atenția marți, 18 iunie, că angajatorii nu respectă obligația de a asigura participarea salariaților la cursuri de formare profesională, adăugând că vor lua măsuri pentru a-i determina pe patroni să remedieze situația.

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, spune că organizațiile sindicale vor pune la punct "un plan de bătaie" pentru a-i face pe angajatori să își schimbe abordarea, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, se poate crea o presiune pe angajator, în condiţiile în care i se va solicita concediu de studii plătit, un drept al angajatului, dacă acesta din urmă nu beneficiază de programe de formare profesională. Codul Muncii prevede că angajatorii sunt obligați să suporte cheltuielile pentru formarea profesională a tuturor angajaților o dată la doi sau trei ani, în funcție de numărul de salariați, potrivit articolului 194 din lege.

"Din toamna acestui an vom determina angajatorii să execute o prevedere legală. Există o prevedere explicită în lege ca anual sau o dată la doi ani, în funcţie de dimensiunea întreprinderii, să ai un plan de formare a propriilor salariaţi pe care să îl execuţi, dar nu există sancţiuni pentru firme. Pe cale de consecinţă, nu o fac, au recunoscut şi cei din mediul de business: "Domnule, nu am o preocupare în acest sens pentru că eu investesc în ei şi îmi pleacă!" - lucru parţial adevărat. Angajatorul preferă să îl ţină fără o recunoaştere a calificării, astfel încât să îl plătească cât mai prost deoarece, în momentul în care omul deprinde competenţe profesionale suplimentare - şi sunt recunoscute şi certificate - are o altă valoare de întrebuinţare pentru piaţa muncii - şi atunci trebuie să îl plăteşti mai bine.

Având în vedere că în Codul Muncii nu există prevederi explicite referitoare la sancţiuni pentru angajatorii care nu fac acest lucru, degeaba sesizezi Inspecţia Muncii, pentru că o să vină să îl mângâie pe ceafă pe angajator, care spune: "Da, mă mai gândesc, văd eu ce fac"", a menţionat preşedintele BNS, Dumitru Costin, la o conferinţă de presă despre iniţiative în materie de învăţare pe tot parcursul vieţii, organizată de Confederaţia Patronală Concordia.

Liderul sindical a subliniat că sunt alte prevederi care pot fi exploatate, în sensul în care angajatorul are obligaţia să acorde angajatului concediu de studii plătit, dacă nu îi oferă cursuri de formare în programul respectiv.

"Atunci poţi să creezi altfel presiune pe angajator. Nu vrei tu să te preocupi, eu am dreptul să îmi plăteşti un concediu de studii. Vom începe din toamnă cu acest plan de bătaie pentru a provoca angajatorii să trateze altfel zona de formare profesională", a adăugat Costin, conform sursei citate.

