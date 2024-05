Grijile unui tânăr angajat "la gri": "Cei care lucrează așa nu își dau seama că la bătrânețe nu o să le ajungă pensia nici de-o pâine?"

În unele domenii, angajatorii români încearcă în continuare să fenteze legea și fac contracte care nu corespund realității. Este cazul unui tânăr care lucrează în Horeca. În contractul său scrie că muncește doar două ore pe zi, în realitate fiind vorba despre mai multe, după cum a relatat în mediul online.

"Pentru context: am început să lucrez de 6 ani, diverse, dar majoritar în restaurante ca și bucătar/ pizzer. Fac imediat 21, în fiecare restaurant unde am lucrat (6) eram (eu şi toţi colegii) plătiți la gri (adică pe contract scria că lucrez 2 ore dar de fapt lucrăm mai mult, astfel patronii să nu mai plătească taxe mari la stat, sănătate/ pensie/ etc.)

Acum întrebările mele:

1. Cât de întâlnită este plata la negru/gri?

2. Cei care lucrează nu își dau seama că la bătrânețe nu o să le ajungă pensia nici de-o pâine? (în special cu ritmul ăsta care taxele se măresc continuu

3. Voi cum vedeți lucrările? Vă gândiți ce veți face? Și dacă nu, de ce?

Edit: -Pentru cei care zic "Ohh, ești tânăr...bla bla bla", am o vorbă: Prefer să risc prezentul ca să-mi trăiesc viitorul, decât să "trăiesc" prezentul și să risc viitorul.

Pentru alții care zic că sunt "optimist" crezând că ajung la 70 și că prind pensia, personal vreau să am posibilitatea la 40 să mă pensionez (dar nu o s-o fac fiindcă îmi place viața, să o am continuu activă). Media pe România este de 72.8 iar pe Europa, 80. Pentru unii care poate nu înțeleg, asta înseamnă că sunt mulți oameni care trăiesc peste 80, dar, da și oameni care nu prind 65.

Când zic "pensie" nu mă refer doar de cotizația de la stat, ci și de investiții. Să ai propria casă/ apartament, sau vrei să ai propria familie stând în chirie?", a scris acesta pe Reddit.

"Viața trece groaznic de repede"

Întrebarea sa a strâns aproape 200 de comentarii, iar părerile sunt împărțite. Unii cred că cei tineri acceptă astfel de compromisuri, întrucât nu se gândesc de acum la bătrânețe.

“Știu că pare mult până la pensie, dar nu este. Viața trece groaznic de repede. Nu te lua după restul, sunt prea tineri că să aibă habar despre ce vorbesc.”

“Așa este în Horeca, printre cele mai proaste domenii în care să muncești. Într-adevăr, în timpul sezonului cald, se fac bani și este activitate (vreo 6-8 luni de zile), când este frig, abia de îți mai vezi salariul sau te bagă obligat în concediu, care nici pe acela nu ți-l plătește și da, contractul este unul făcut la mișto ca să fie, tu lucrezi 8-14h, depinde de locație, iar plata pe card este minimul pe economie, și restul în mână. Mă bucur că în curând îmi dau licență și mă reprofilez către office jobs (lucrăm part-time în alt domeniu economic, pe lângă job-ul full de pizzer cât să prind experiență și să mai trec de perioada de junior, contabil, mai precis). Le sugerez multora să facă același lucru, să își ia gândul de la aceste job-uri sezoniere și să se reprofileze într-un domeniu în care știi că veniturile vin garantat. Sau poți lăsa acest domeniu ca un back-up plan, un sidehustle dacă îți rup cârca ratele de la banca.”

“Te gândești bine. Ai încurcat-o dacă apuci pensia și ai lucrat la gri/negru și nu ai nici bani investiți special ca să îi cheltui la pensie. Practic nu te poți pensiona.”

"E furt din buzunarul angajatului"

Mulți condamnă practica în termeni fermi.

“După mine, nici nu e vorba de pensie, e de echitate. E un drept care nu îți este respectat iar angajatorii care practică munca la gri sunt pasibili de amenzi exorbitante.

Iar ăștia care îndrăzniți să le plângeți de milă la săracii angajatori, că de unde să dea, va rog să va abțineți. Dacă o afacere nu e viabilă înseamnă că nu trebuie să existe. Dacă nu îți poți plăti forță de muncă conform legii înseamnă că nu ți-o permiți așa că nu ai cum să funcționezi, orice altceva se cheamă furt. Pentru că asta e muncă la gri/ ore suplimentare neplătite și practici de genul asta, e furt din buzunarul angajatului. Nimeni nu e obligat să îți susțină afacerea dezastroasa, cu atât mai puțin angajatul care nu are altceva.

Învățați oameni buni să faceți reclamații, să vă susțineți drepturile și să nu mai lăsați angajatorii să vă calce în picioare și să vă intimideze. Fiecare dintre noi care acceptă un astfel de aranjament abuziv normalizează o practică nejustă și ilegală și face cu atât mai grea viața tuturor celorlalți din piața muncii.“

“Pensiile au fost o glumă și pentru bunicii mei, oameni care au avut posturi călduțe cât de cât, nu au fost nomenclaturiști securiști, dar oricum, posturi onorabile pe vremurile sinistre. Cu greu își permiteau mâncare, facturi, medicamente și strictul necesar din pensii prin anii 2010, că atunci au murit. Chiar am ajuns să mă bucur că nu au prins mai mulți ani de viață, din vreo 2000 de lei cât aveau pensie pe atunci se puteau descurca cât de cât onorabil. Acestea fiind zise, nu am niciun fel de speranță la pensie din care să se poată trăi. Nu în România cel puțin, nu acum. În România nu există binele societății care să primeze, dacă ești dizabilitat din cauza vârstei sau a vreunui handicap, nu ai nicio șansă la un trai decent.”

"Merită să lucrezi la negru/ gri doar o perioadă scurtă de timp"

Unii ar accepta compromisul propus de angajator doar pentru scurt timp.

"Sunt de părere că merită să lucrezi la negru/gri doar o perioada scurtă de timp, la tinerețe, când e cel mai important să îți între bani cât mai mulți în cont, după 30 de ani (cu foarte mare indulgență) dacă lucrezi la negru sau gri e în mare majoritate vină ta (că angajat).

Oricum o dai nu o să ieși mai bine să îți iei toți banii în mână și să pui tu deoparte pentru pensie și să-ți plătești asigurare medicală decât să se facă automat având tot salariul declarat și asta în special pentru că nu avem educația financiară și disciplină de a pune bani deoparte pentru asta."

