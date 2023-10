Românii care știu să negocieze măririle salariale: "Nu așteptați să vă roage compania să vă dea mai mult". Angajatul ajuns "de la 1.800 de lei pe lună la 11.000"

Românii fac față cu greu scumpirilor, mai ales cei ale căror salarii au rămas aceleași sau au crescut prea puțin.

Unii dintre cei care se gândesc să ceară mai mulți bani nu au abilități de negociere, iar altora le este teamă. Este tema de discuție lansată de un român care lucrează de puțin timp la noul loc de muncă și vrea să afle când ar fi rezonabil să aducă în discuție un câștig mai generos.

"După câtă vechime la locul de muncă ați primit prima mărire de salariu?"

"După câtă vechime la locul de muncă ați primit prima mărire de salariu și cât a fost mărirea?

Eu, după două luni de lucrat într-un fast-food am primit mărire de 200 lei. Anul ăsta.

Întreb ca să știu după câte luni să dau cu pumnul în masă la locul de muncă, a scris acesta pe Reddit.

"Adevăratele salturi salariale se fac schimbând compania"

Cei mai mulți dintre cei care au răspuns au subliniat că au ajuns să câștige considerabil mai mult abia când au schimbat angajatorul.

"Între 5 și 10% în fiecare an, 40% când am vrut să plec, la contraofertă. Deci eram underpaid. Edit: După un an."

"Adevăratele salturi salariale se fac schimbând compania o dată la maxim 3 ani, măririle în cadrul aceleiași companii sunt fix pix."

"La primul job, am primit mărire de 60% când aveam altă oferta în mână. Am schimbat ulterior compania și asta a adus o creștere 25%. În cele din urmă a venit promovarea în cadrul acelei companii (actuală, de altfel) cu o creștere de 25%."

"În ultimii 10 ani am primit în fiecare an - mai puțin în anii în care am schimbat jobul de la o companie la altă. În general între 5% și 12%."

Singură mărire e atunci când îți schimbi jobul. Singură excepție e dacă eșți promovat până decizi să pleci. Mi s a întâmplat 1 dată în 12 ani / 4 joburi să fiu promovat după o perioadă de 2 ani la acea companie.

Am fost la 5 angajatori diferiți în IT și am primit așa, de regulă în fiecare an:

nesemnificativ

ajustare după indexul inflației

până în 10%

După am învățat să îmi fac eu singur mărire și să schimb angajatorii la 18-24-36 luni.

N-am primit măriri generoase la aceeași firmă. Obiceiul meu a fost că după fiecare an să cer mărire. Dacă era prea mică sau nu era, căutăm imediat să plec. Până acum, mi-a mers.

Alții renegociază periodic salariul.

"Mai sunt companii cu departamente unde șeful/ șefa face call 1:1 cu toți din subordine, în apropiere de finalul anului, ca să întrebe practic pe scurt ”Cât să-ți măresc că să nu pleci anul viitor”, și tot așa an de an."

Frecvent, un salariu mai mare aduce un stres pe măsură, a atras atenția cineva.

"După 2 ani, de la 3000 de lei la 5000 și acum am 10000 după 5 ani, dar crește stresul proporțional!"

"La actualul job am primit două măriri consecutive 10% și 20%, dar este o schimbare totală de domeniu și am acceptat un salariu inițial cam la 60% din ce aveam."

"Destul de rar să crești într-o singură companie"

Sunt însă și excepții, după cum a scris cineva care câștigă considerabil mai mult, deși nu a schimbat firma.

"În 6 ani am ajuns de la 1,800 ron/ lună la 11,000 ron/ lună. Ultima mărire a fost acum vreo 3 luni pentru toți și acum 2 luni am avansat pe un post. În aceeași companie. Se poate, deci, dar destul de rar să crești într-o singură companie."

"După perioada de probă am primit 4 % mărire, iar după alte 6 luni am primit o mărire de 16% (asta pentru că am prins evaluarea de sfârșit de an și m-am "calificat" pentru mărirea anuală)."

"Aveam contractual o mărire de 40% după primele 6 luni"

În unele domenii se negociază de la bun început creșterile salariale periodice.

"Cred că prima mărire (cam 10% din ce îmi amintesc) am primit-o după 1 an la primul job. Au zis de la interviu că o să am "evaluări anuale" așa că și-au respectat angajamentul. Am primit astfel de măriri toți 3 anii cât am stat la primul job după care am schimbat job-ul pt o mărire de 40%."

"Când m-am angajat aveam contractual o mărire de 40% după primele 6 luni. Am primit-o în 3.

După am avut încă un 20% după în an și 40% în anul 2. Deci 3 măriri în 2 ani."

14%, după 1 an, plus bonus de performanță. IT.

"25% anul asta, tot simt că prea puțin uitându-mă la prețuri.

"De cele mai multe ori veți aștepta mult și bine"

Altcineva atrage atenția că de obicei creșterea salariului este meritul angajatului care deschide această discuție.

"La primul job, primul salariu a fost de 400 de lei net (era sfârșitul anului 2005). Undeva prin aprilie 2006, după ce dovedisem ce aveam de dovedit, salariul s-a dublat, ajungând la 800 de lei net. Mediul de lucru era cam toxic, așa că la sfârșit de 2006 am plecat în altă parte cu potențial mai mare, dar cu salariu mai mic pentru început (500 de lei net). Și aici, în decurs de 6 luni salariul s-a dublat la 1000, ajungând până în 2009 la 3500 de lei net. În 2013 aveam 5500 de lei, dar am schimbat locul de muncă pentru a treia și ultima oară (căci simțeam că mă plafonasem). La noul job am început cu 7500 de lei net, cu două măriri imediate, negociate de la început, pentru evaluările de 3 și 6 luni (8500 lei și 10000 lei). Au trecut 10 ani de atunci, dar am rămas la aceeași companie.

De menționat ar fi faptul că toate aceste măriri au fost cerute de mine, așa că dacă va știți capabili și aveți certitudinea că muncă voastră e valoroasă, nu așteptați să va 'roage' compania să va dea mai mulți bani, căci de cele mai multe ori veți aștepta mult și bine (ba mai mult, va veți frustra, ceea ce va cauza o scădere în timp a productivității și a pasiunii pentru respectiva muncă)".

