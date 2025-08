„Nimeni nu va vrea să te angajeze”: Semnalul de alarmă care trădează un angajat dificil, potrivit unui director de top

Dacă o întrebi pe Donna Morris, există un comportament care este cel mai mare semnal de alarmă că un angajat nu va ajunge departe în carieră: atunci când este un „Gică contra”.

Donna Morris, 57 de ani, este vicepreședinte executiv și Chief People Officer la Walmart din 2020, influențând experiența profesională a 2,1 milioane de angajați de la începutul pandemiei de Covid-19. Înainte de acest rol, a lucrat 17 ani la Adobe în diverse poziții de conducere — și, de-a lungul carierei sale, a învățat câte ceva despre semnalele de alarmă din mediul de lucru.

„Nimeni nu vrea să angajeze un ‘Gică Ccntra’”, a spus Morris pentru CNBC Make It, adăugând că acest tip de persoană este „constant negativă. Știi că va apărea și va veni cu problema, niciodată cu soluția. Îmi plac oamenii care aduc o problemă, dar și o sugestie despre cum ar putea fi rezolvată.”

Un „Gică contra” poate fi și cineva care descurajează constant, critică ideile și obiectivele celorlalți sau pune piedici în fața proiectelor și perspectivelor noi. Acest comportament poate îngreuna construirea relațiilor esențiale pentru avansarea în carieră și poate submina încrederea managerilor în capacitatea lor de a gestiona proiecte noi.

Dacă un coleg are această trăsătură de caracter, „te va susține doar până la un punct foarte limitat”, a declarat Juliette Han, neurocercetător instruit la Harvard, pentru CNBC Make It în iunie 2023. „Vor ca tu să rămâi sub control, aproape, și te pot descuraja să cunoști oameni noi din companie sau să te implici în proiecte dacă nu le aduci lor un beneficiu direct.”

Totuși, asta nu înseamnă că trebuie să practici un optimism toxic — adică să te prefaci că totul e bine, chiar și când echipa ta trece prin momente grele, avertizează Morris. E nenatural și nerealist să fii fericit tot timpul. În același timp, un ciclu constant de negativitate poate fi un semn că nu ești în locul de muncă potrivit sau chiar în compania potrivită, adaugă ea.

Cum să avansezi cu adevărat

Există câteva trăsături care diferențiază angajații foarte buni de cei care nu se ridică la nivelul așteptărilor, spune Morris.

Ea apreciază angajații care „livrează ceea ce s-a cerut, la momentul potrivit”. „Este mai bine să livrezi mai devreme decât prea târziu și mai bine să oferi mai mult decât prea puțin.”

„Un alt semn pozitiv este deschiderea față de oportunități și faptul că își oferă voluntar ajutorul pentru a face mai mult”, adaugă ea. „Sau aduc o problemă împreună cu o soluție sau cer ajutor la timp, nu când totul deja arde.”

Poți demonstra această atitudine de coleg de echipă și inițiativă oferindu-te să ajuți chiar și atunci când nu ți se cere — cum ar fi să te oferi să îndrumi un nou stagiar sau să vii cu o idee care rezolvă o problemă de care se plânge șeful tău.

Demonstrarea unei curiozități intelectuale autentice — cum ar fi să cercetezi un nou instrument AI sau un software pe care îl folosesc concurenții — și să împărtășești aceste informații cu superiorii tăi este, de asemenea, foarte apreciată, potrivit lui Michael Ramlett, CEO al firmei globale de inteligență de date Morning Consult.

Iar dacă ești dispus să-i ajuți și pe colegii tăi, acționând ca mentor și împărtășind ce ai învățat, acela este adevăratul bonus, spune Morris.

„Oamenii care îi ajută sincer pe ceilalți sunt un semnal verde clar.”

