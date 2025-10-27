Obiceiul zilnic aparent banal care arată cât de stresat ești la serviciu, potrivit cercetărilor

Autor: Bogdan Atanasiu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 18:30
610 citiri
Obiceiul zilnic aparent banal care arată cât de stresat ești la serviciu, potrivit cercetărilor
Cei mai stresați angajați își ating fața în mod repetat și inconștient FOTO Unsplash

Stresul se manifestă în moduri foarte diferite de la o persoană la alta. Unii oameni transpiră abundent și au stomacul deranjat, în timp ce alții se blochează complet și devin apatici.

Totuși, oamenii de știință au descoperit un obicei zilnic comun pe care majoritatea dintre noi îl facem fără să ne dăm seama atunci când suntem copleșiți — mai ales la locul de muncă.

Cercetătorii de la Universitatea din Houston și Virginia Tech au analizat aproape 170 de ore de înregistrări video cu 10 cercetători academici, observați în timp ce își desfășurau activitatea timp de patru zile. Pe baza acestor date, au ajuns la concluzia că angajații stresați recurg frecvent la un anumit gest — unul care s-a dovedit a fi un indicator de încredere al stresului mental.

Cei mai stresați angajați își ating fața în mod repetat și inconștient în timpul programului de lucru.

Ce au descoperit cercetătorii

Folosind inteligența artificială pentru a urmări fiecare interacțiune față în față și imagini termice care detectau transpirația cauzată de stres, studiul a descoperit ceva interesant:

persoanele care își atingeau frecvent bărbia, obrajii și nasul prezentau niveluri semnificativ mai mari de stres.

Bărbia, nasul și fruntea formează așa-numita „zonă T” a feței — o regiune bogată în terminații nervoase. Când stresul crește, oamenii tind instinctiv să atingă aceste zone sensibile pentru a se calma, chiar dacă o fac fără să-și dea seama.

De altfel, cercetătorii au notat că atingerea simultană a mai multor zone din partea inferioară a feței era cel mai strâns asociată cu stresul.

„Atingerea involuntară a părții inferioare a feței este un indicator solid al unei activități simpatice crescute, care reflectă stresul mental,” au scris autorii studiului.

Deși au fost analizate și expresiile faciale ale participanților, acestea nu au oferit informații relevante despre nivelul de stres.

Participanții au afișat emoții predominant negative (50% din timp), expresii neutre (20%), tristețe sau expresii de concentrare (20%) și foarte rar fericire (4%).

De asemenea, s-au observat diferențe individuale: doi participanți își atingeau fața mult mai des decât ceilalți, în timp ce o participantă aproape că nu și-a atins fața deloc, ceea ce sugerează că fiecare persoană are propriile mecanisme de autoliniștire în situații stresante.

Atingerea feței și memoria

Un studiu din 2022 a arătat chiar că atunci când oamenii care își ating des fața sunt împiedicați să o facă, le scade performanța memoriei și li se modifică activitatea cerebrală.

Stresul și epuizarea la locul de muncă

Majoritatea angajaților se confruntă cu un anumit nivel de epuizare profesională (burnout). Cercetările realizate de platforma Moodle în 2025 arată că 66% dintre angajații americani au experimentat o formă de burnout.

Datele indică faptul că generațiile mai tinere sunt cele mai afectate:

81% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani,

83% dintre cei între 25 și 34 de ani,

comparativ cu doar 49% dintre cei de peste 55 de ani.

Când au fost întrebați despre cauzele stresului, respondenții au spus:

  • 24% — au prea mult de lucru și prea puțin timp,
  • 24% — nu au suficiente resurse sau instrumente adecvate,
  • 20% — situația economică instabilă este principala sursă de stres.

Pe scurt, oamenii se simt suprasolicitați și, în același timp, temători din cauza instabilității financiare, pe fondul costului ridicat al vieții și al unei piețe a muncii imprevizibile, scrie yourtango.com.

#angajati, #stres loc munca, #obicei
