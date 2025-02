Revolta unui patron la adresa tinerilor care nu vor să muncească „pe salarii de cel puțin 8.500 de lei”. „Există o silă generală/ Am fost sclavul ideal”

Unele domenii de pe piața muncii se confruntă cu deficit de personal, iar angajatorii se plâng că nu reușesc să convingă tinerii să vină la muncă.

Este și cazul unui antreprenor care susține că a încercat să își facă o echipă de muncitori, oferindu-le salarii de 8.500 de lei, dar nu a reușit, potrivit adevarul.ro.

Povestea a fost publicată pe platforma Reddit și a stârnit controverse.

„Încerc de câțiva ani să adun o echipă de oameni buni, muncitori și care să lucreze ca o echipa. Nu vă voi spune domeniul însă pot spune că nu am pe nimeni în companie cu un salariu mai mic de 8.500 de lei net. Fac recrutări continuu pentru că mă lovesc de câteva aspecte foarte interesante, dar negative:

Mai ales în rândul celor de până în 30 de ani, există o silă generală în a învăța, în a se dezvolta profesional. Iresponsabilitatea, lipsa de asumare se ridică la un nivel extraordinar - un fel de furăm munca și trece ziua, ne luăm banii! Confirmă venirea la interviuri dar nu se prezintă la interviu, aici vorbim despre 80 la sută din interviuri. Dacă eu lipsesc trei zile, în două din ele unii angajați nu mai fac nimic. Salariul net de 8.500 de lei este pentru cei cu o experiență de până în cinci ani și pachetul oferit conține și o cotă din încasări, dacă se respectă termenele de livrare, mai ales că acolo avem penalități mari. Media veniturilor angajaților este de 13.500 lei”, a transmis patronul, scrie sursa citată.

Reacțiile nu au întârziat să apară.

„Am observat că dacă ești mai bun decât majoritatea din firmă, primești mai mult de lucru pe aceiași bani. Alții sunt mediocri sau jalnici și iau același salariu cu tine. E deprimant”, spune un român.

„Acum 4 ani, când am început jobul am fost "sclavul" ideal. Dornic să învețe și să ajute pe toată lumea, sa caute și să se dezvolte, dar am realizat că cu cât ieși mai mult în evidență că te descurci și livrezi calitate, cu atât primești mai multe sarcini în plus. Iar recompensa? Laude și o mărire nesemnificativă. Ni se spunea fiecăruia să tindem să fim angajatul lunii. Dar până la urmă am călcat frâna și nu m-am mai lăsat motivat de astfel de lucruri”, a spus altcineva.

