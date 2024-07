Câți bani costă un post la stat, în 2024. Șpaga imensă cerută pentru un loc de muncă în Poliție: „Nu mai vreau o altă dezamăgire"

Posturile la stat au devenit adevărate „mine de aur" pentru cei care merg pe principiul „timpul trece, leafa merge". În multe situații, amantlâcurile, nepotismul, rețelele politice și șpăgile au devenit practici firești, în ciuda imoralității și a ilegalității lor.

O femeie care a absolvit facultatea în București a încercat în repetate rânduri să se angajeze la stat. Cu bună-credință, și-a depus dosarul, CV-ul, a participat la probele de concurs, dar de fiecare dată a fost picată, pentru că altcineva avea „promis" postul. Sursa care a dorit să-și păstreze anonimatul și-a spus povestea, pentru Ziare.com.

„(...) am câștigat concursul, dar m-am trezit că s-a anulat. Inițial, altcineva fusese pe prima poziție, la note, dar pe nedrept. Cei de la IGPR, de la resurse umane, când au vrut să facă încadrarea pe post, au descoperit că persoana respectivă deși era trecută cu nota 8, luase 5, de fapt. Eu luasem 7.80. Această fată fusese colegă cu mine, la DGASPC, își dăduse chiar demisia, fiind sigură că se va angaja în Poliție.

Când s-a constatat situația aceasta, s-a anulat concursul, la ordinul IGPR. Din câte am auzit, fata pentru care era promis postul plătise în jur de 10.000 de euro.

Pentru mine au urmat 3 ani de proces. Am câștigat pe fond, dar am pierdut în apel. M-am reprezentat singură în justiție. Examenul la Poliție a fost în octombrie 2021, iar eu am făcut demersurile legale din ianuarie 2022.

Ads

10.000 de euro, suma de plecare pentru un post „cald" la stat

Din păcate, așa se procedează peste tot. Am discutat cu o avocată care mi-a spus că are clienți care de-a lungul timpului au plătit câte 10.000 de euro pentru un post. Au fost unii care chiar au plătit, dar nu au mai primit posturile respective. Cunoaște foarte bine această avocată cum se procedează, de fapt, în IPJ-uri. Și nu doar în IPJ-uri. O perioadă am locuit în Brașov, în privat, dar doream să aplic cu CV-ul la diverse instituții publice. Mi se spunea direct sau voalat că posturile erau ‘luate’.

Am un amic care lucrează la Jandarmerie, mi-a spus să particip la concurs pentru un post, însă m-a avertizat că deja s-a înscris fiica unui director de acolo, din instituție. Nu mai doresc să aplic, nu mai vreau altă dezamăgire. Și în București, în 2015, am vrut să mă angajez la un DGASPC de sector, dar mi s-a spus în față că totul este aranjat”, a dezvăluit femeia.

Între timp, din ce în ce mai mulți sociologi și economiști avertizează că numărul celor competenți, celor care țin în spate instituțiile publice, este din ce în ce mai mic. Cei intrați corect în sistem, care au și multă experiență, se pregătesc de pensionare.

Ads