Programul de lucru de la 9 la 5 este „cu adevărat arhaic”. Expert HR: Angajații sunt „sătui să li se spună ce să facă”

Odată cu creșterea fenomenului muncii la distanță, puțini angajați au cu adevărat nevoie să fie prezenți la birou opt ore pe zi și a venit timpul ca firmele să își ajusteze normele de lucru în consecință, spune Anessa Fike, fondatoare și CEO al firmei de consultanță HR Fike+ Co și autoarea cărții „The Revolution of Work” (Revoluția muncii).

Potrivit lui Fike, programul standard de lucru la birou între 9 și 17 este „cu adevărat arhaic”.

„Am văzut atât de multe schimbări în toate celelalte aspecte ale vieților noastre, și totuși facem același lucru pe care îl făceau părinții și chiar unii dintre bunicii noștri la locul de muncă”, spune ea.

Modelul tradițional de muncă poate îngreuna și stresa angajații, care trebuie să jongleze cu alte responsabilități: Fike subliniază că programul 9 la 5 nu se potrivește cu orele de școală, ceea ce face dificilă organizarea îngrijirii copiilor pentru părinți.

„Nu putem susține acest mediu de lucru, cu atât de mulți oameni epuizați și demotivați”, spune ea.

Pandemia de Covid-19 a marcat un punct de cotitură la locul de muncă, adaugă Fike. După ce au gustat munca de acasă sau hibridă în timpul pandemiei, mulți angajați se împotrivesc programelor stricte și cerințelor de revenire la birou.

„Cred că, la nivel colectiv, suntem pur și simplu extrem de obosiți să ni se spună ce să facem ca oameni”, spune Fike.

Companiile „nu au chef să găsească soluții”

Există mai multe motive pentru care companiile ar putea fi reticente să relaxeze cerințele legate de program și de locație, spune Fike.

Ads

În opinia ei, recuperarea costurilor pentru spațiile de birouri este un factor important în exigențele de revenire la birou: „Mulți oameni care dețin imobiliare vor să facă bani. De asta este o presiune mare, sută la sută.”

Mandatele de întoarcere la birou pot fi, de asemenea, un „mecanism de control” pentru șefii care nu știu să-și conducă echipele eficient fără să le vadă fizic, adaugă ea.

„Cred că managerii și liderii devin comozi”, spune Fike. „Ar putea fi creativi în privința multor lucruri, dar pur și simplu nu vor. Auzi des ‘e greu’ sau ‘nu ar funcționa la noi’. Pentru mine, asta înseamnă doar ‘nu am chef să găsesc o soluție’.”

Lipsa de flexibilitate este o motivație majoră pentru ca angajații să caute alte joburi sau să părăsească complet piața muncii, optând pentru freelancing sau contracte, spune ea.

„Sunt pur și simplu sătui ca altcineva să le spună unde și când pot să muncească, sau unde și când pot lua prânzul”, adaugă Fike. „Suntem adulți. Chiar vrem să ni se spună asta?”

Ads

Viitorul muncii este flexibil

Cheia pentru un loc de muncă de succes este „să întrebi oamenii de ce au nevoie”, spune Fike.

Mulți angajați din generația Z prioritizează venirea la birou pentru a învăța de la colegi. Pe de altă parte, există mulți lucrători „care nu vor să mai intre niciodată într-un birou – și asta e OK”, spune ea.

Nu toată lumea este cea mai productivă între orele 9 și 17, adaugă Fike.

„Există atât de multe moduri diferite în care funcționează creierul nostru, și totuși vrem să încadrăm fiecare ființă umană, care e complexă și nuanțată, în exact același mod de lucru — și apoi ne mirăm de ce nu funcționează.”

Fike spune că și-a descoperit orele de productivitate maximă abia după ce a încetat să mai lucreze într-o corporație.

„Dacă am putea să-i ajutăm pe oameni să descopere aceste lucruri la 20 și ceva de ani, în loc de la 30 spre 40 de ani, care e vârsta la care majoritatea realizează asta, imaginează-ți câtă productivitate am putea câștiga în acest timp”, spune ea.

Ads

O strategie de succes pe care a văzut-o implementată de unele companii este stabilirea „orelor de bază”: angajații își pot face în mare parte programul după cum doresc, dar li se cere să fie rezonabil disponibili într-un anumit interval orar zilnic, scrie cnbc.com.

„Întotdeauna încurajez companiile să vorbească cu oamenii, să stabilească diverse moduri de lucru și să testeze lucruri în cadrul organizației”, concluzionează Fike.

Ads