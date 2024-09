Român furios pe cei care stau la serviciu peste program fără să fie plătiți. "Știți că afectați și restul colegilor? Respectați-vă dracului orele din contractul de muncă"

Angajații care muncesc peste program pot demonstra dedicare și un puternic simț al responsabilității, însă acest obicei poate avea efecte negative asupra sănătății și productivității pe termen lung. Orele suplimentare frecvente duc la oboseală cronică, stres și un dezechilibru între viața personală și cea profesională, afectând moralul și motivația. De asemenea, eficiența muncii poate scădea, deoarece angajații obosiți tind să fie mai puțin concentrați și creativi.

Este important ca angajatorii să încurajeze un echilibru sănătos între muncă și viața personală pentru a menține angajații motivați și productivi.

Unele companii plătesc orele suplimentare, însă în unele cazuri angajații muncesc peste program fără să primească bani corespunzător.

Este tema de discuție deschisă de un român în mediul online.

"De ce unii lucrează peste program, neplătiți?"

"Mă refer strict la cei care fac overtime NEPLĂTIT, se întâmplă cras la mine în corpo.

De unde naiba vine practică asta, să faci caritate pentru corporație?

De ce dracu învățați companiile cu comportament de genul? De ce există fenomenul ăsta? Știți că afectați și restul colegilor?

Respectați-vă dracului orele din contractul de muncă. Nu stați o secundă în plus. Nu îi obișnuiți așa, pentru că managementul oricum o să-ți ceară stelele și luna de pe cer în timp, iar acolo intervine rolul tău să îi aduci cu picioarele pe pământ. Nu le zici "Da boss, sigur...".

Dacă eu mă duc la 11 juma seara că vreau să-mi cumpăr o pizza la ultima comandă, iar aia au zis că au stins deja cuptorul, nu-i nicio problemă, înțeleg că oamenii aia au lucrat toată ziua și abia așteaptă să ajungă acasă, chit că aș fi mâncat o pizza.

Dacă nu aveți respect de sine, măcar aveți de ceilalți colegi.

News Flash: Parte din noi vrem doar să ne facem treaba și în rest să ne vedem de viața noastră", a scris acesta pe Reddit.

Postarea sa a strâns 200 de comentarii. Cei mai mulți îi susțin punctul de vedere.

"Pentru că eu frec menta în timpul zilei și îmi dau seama la 6 că n-am făcut mare lucru", răspunde cineva, cu ironie.

"Dacă trebuie să stai o zi un pic peste program, dacă ești cu clientul la telefon și bate ora 17:59:59, nu-i închizi telefonul în nas.

Nu faci asta pentru că ești binevoitor și participi cumva la business-ul ăla unde ești angajat, vrei să fie bine, vrei să ai satisfacția unui lucru bine făcut.

La fel, în alte zile, ai vrea aceeași bunăvoință și din partea angajatorului. Să poți să vii la job nu la 9 fix, să poți să bei cafeaua în voie, dacă ai de plecat la dentist să nu-ți iei concediu, dar să te poți organiza, să poți să stai în pauza de masă 50 minute dacă e necesar, dar și 1 oră jumate dacă ai mai combinat cu o treabă administrativă.

În rezultat, vrei să ajungi la o relație în care mai lași și tu, mai lasă și ei și există un echilibru normal.

Ce propui tu este imoral, așa cum, în mod evident, vrei să fii înțeles, să nu stea nimeni cu pușcă la ușă să păzească ora când vii, vrei să ai libertatea să mai faci câte o mică chestie personală în timpul programului, vrei work from home probabil și câte mai câte.

Dar când vine vorba să dai înapoi ceva bunăvoință, începi cu ruptul ușii!', punctează un utilizator.

"Am și eu colegi de-ăia, care cresc așteptările, uneori nerealiste, pentru toată echipa.

Faza e că acei colegi nu stau overtime pentru că nu sunt capabili să-și facă treaba. Acești oameni sunt seniori, cu cunoștințe solide, și sunt mereu online și prezenți să facă orice, oricând.

Clientul s-a obișnuit cu asta, astfel că, atunci când aceștia sunt în concediu, se întreabă de ce nu e gata nu-știu-ce și de ce merge totul așa de încet."

"Contractul de muncă nu este relevant"

"Nu sunt angajat pe bandă să lucrez la program de 8 ore. Dacă am chef și inspirație, lucrez până la 11 noaptea, dacă nu am chef, ies afară și mă plimb (sunt remote). Contractul de muncă nu este relevant, se face așa "că așa se face", contractul real este "dacă produci la așteptările noastre, e ok, dacă nu, zbori", indiferent de nr de ore lucrate."

"Nu toată lumea are ore în contract. Există firme care au făcut pasul în secolul 21 și te lasă să lucrezi când vrei atâta timp cât îți faci treaba și iese numărul de ore”.

