Din bugetar, angajat la privat. Ministrul Muncii a găsit soluția: „Orice angajator beneficiază de un stimulent”

Guvernul începe să facă ordine prin instituțiile publice, susține premierul Ilie Bolojan. Astfel, ministrul Muncii, Marius Manole, a anunțat un proiect pentru îndeplinirea obiectivului.

„De exemplu, pentru că avem o hotărâre de guvern dată chiar astăzi. Să fie stimulați să introducă în circuitul economic în piața muncii și oameni cu foarte puține șanse, de exemplu, victimele violenței domestice, victimele traficului de persoane. Începând de astăzi, pentru că există act normativ adoptat, beneficiază de un stimulent orice angajator care găsește astfel de persoane și le sprijină, le găsește la agențiile județene de ocupare a forței de muncă și le sprijină. Un prim loc de muncă și un stimulent pentru angajați, pentru angajator, asociat acestui prim loc de muncă este un program de care veți auzi în curând”, a explicat ministrul Muncii, pentru Antena 3.

Ministrul Muncii: „Trebuie să ajutăm mediul privat să aibă mai mulți angajați”

Tot mai mulți bugetari trebuie încurajați să facă tranziția către domeniul privat, este de părere ministrul PSD al Muncii.

„Un profesor universitar care pregătește la automatică și calculatoare, generații de oameni care se duc după aia dincolo la privat. Și foarte bine că se întâmplă asta și produc bunăstare pentru România.

Da, avem mai mulți angajați la privat, e bine că e așa, mult mai mulți. Trebuie să încurajăm mediul privat și trebuie să ajutăm mediul privat să aibă mai mulți angajați”, a explicat Manole, pentru sursa citată.

