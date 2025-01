Angajații din IT, în fața unor mari schimbări pe piață. „Pozițiile care erau căutate în mod tradițional au început să fie înlocuite”

Noul an vine cu provocări mari pentru angajații din IT. FOTO: Pixabay

Sectorul tehnologiei informațiilor și al comunicațiilor este renumit pentru cele mai mari salarii medii din România. După ani consecutivi de creșteri și de extindere a numărului de angajați, 2023 și 2024 au adus primele concedieri în masă la nivel global, care nu au ocolit România. Pentru 2025, specialiștii în resurse umane se așteaptă la o diminuare a posturilor pe anumite segmente, în timp ce specialiștii în noi tehnologii vor continua să fie la mare căutare.

Sectorul tehnologic a intrat într-un iureș al concedierilor în 2024, în ciuda unor creșteri importante la bursă ale companiilor care pariază pe inteligența artificială. În Statele Unite – o piață de referință pentru domeniu – cel puțin 95.000 de muncitori au fost concediați, conform unei centralizări recent actualizate. Contracția economică la nivel global a pus presiune și pe piața autohtonă, unde industria IT se bazează pe multinaționale, iar România a fost afectată la rândul său de pierderi de locuri de muncă.

„Privind spre anul 2025, perspectivele pentru forța de muncă din sectorul IT sunt ambivalente. Deși este posibil ca unele companii să continue să facă ajustări pentru a-și optimiza costurile, există și semne de redresare economică și de inovație care pot impulsiona cererea de specialiști IT în domenii emergente precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și dezvoltarea software-ului. Astfel, în ciuda provocărilor statice, companiile care îmbrățișează schimbarea și inovația pot crea oportunități noi de angajare. Aceasta sugerează că, deși tendințele de concediere ar putea persista în anumite segmente, un bilanț pozitiv poate apărea în sectorul tehnologic, prin recrutarea de talente în domenii strategice”, a explicat Sorina Faier, expertă în recrutare, pentru Ziare.com.

Ads

Specialista spune că firmele aleg „să strângă cureaua” când vine vorba de pozițiile pe care le consideră mai puțin esențiale. O noutate este că rolurile care cer puțină experiență spre deloc nu mai reprezintă un interes pentru angajatori.

„Pozițiile care, în mod tradițional, erau foarte căutate, cum ar fi cele de dezvoltatori juniori sau de suport tehnic, au început să fie înlocuite de roluri cu abilități tehnice mai avansate. Companiile caută acum specialiști cu experiență în tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, machine learning sau cloud computing. Această schimbare reflectă o dorință de eficiență, de a maximiza valoarea aportului angajaților”, a mai spus Faier.

Dezvoltarea tehnologiilor din spectrul așa-numitei inteligențe artificiale are efecte asupra locurilor de muncă din sectorul IT. Ultimele dezvoltări par să ușureze munca de dezvoltare a programelor cu puțin cod sau chiar deloc, ceea ce reduce numărul de programatori necesar. În plus, roboții conversaționali au înlocuit o parte din personalul dedicat susținerii tehnice, mai explică experta în resurse umane. „Deși inteligența artificială înlocuiește anumite poziții, ea deschide și noi orizonturi profesionale”, a punctat Faier.

La finalul lunii decembrie, Guvernul a decis să elimine facilitățile de scutire de impozit și să impună din nou contribuția la pilonul II de pensii. În funcție de cum decid companiile să compenseze sau nu aceste taxe, ar putea exista noi mișcări pe piața muncii în sectorul TIC.

Ads