"Evită să spui șefului tău nu știu". Ce să faci în schimb

Nimeni nu vrea să pară incompetent sau lipsit de abilități în mediul de lucru. Din nefericire, cuvintele pe care le folosim în fiecare zi ne pot face să pară exact asta.

Există o expresie comună pe care experții spun să o eviți când vorbești cu șeful tău: "Nu știu".

"Simpla acceptare a faptului că nu știi”, poate părea că nu ești interesat să faci pasul suplimentar pentru a rezolva probleme, spune Patrice Lindo, CEO al Career Nomad, o firmă de consultanță în carieră, pentru CNBC Make It. Mai mult, fraza nu arată ”inițiativă și dorință de învățare”.

Oamenii folosesc de obicei expresia "nu știu" în diverse scenarii, de la exprimarea dezacordului până la arătarea că nu ai informațiile pe care șeful tău le-ar putea cere. Dar chiar dacă sincer nu știi, asta nu ar trebui să fie răspunsul definitiv.

Iată câteva alternative pe care ar trebui să le folosești în schimb, spune Lindo.

Cere timp pentru a cerceta

Oferirea de răspunsuri sau exemple din surse online de încredere precum studii, rapoarte și articole poate arăta că ai o abordare bazată pe soluții.

Caută clarificare

Dacă cererea șefului tău este dincolo de domeniul tău de expertiză, caută un coleg priceput care să explice mai departe. Acest lucru poate demonstra dorința de a dobândi cunoștințe și de a-ți îmbunătăți performanța la locul de muncă.

Propune o abordare colaborativă pentru a găsi răspunsul

Adunarea unei echipe de profesioniști cu abilități unice te poate ajuta să rezolvi problemele mai repede și mai eficient decât dacă ai acționa singur.

Liderii de afaceri sunt de acord cu sfaturile lui Lindo. 60% dintre companii afirmă că principalele calități pe care le caută la angajați sunt cunoștințele profesionale actuale și dorința continuă de a căuta îmbunătățiri în productivitate, eficiență și rentabilitate, conform unui sondaj din 2012 realizat pe peste 170 de angajatori.

Chiar și investitorul miliardar Mark Cuban spune că angajații care depun efort pentru a duce lucrurile la bun sfârșit, chiar dacă nu sunt siguri exact cum, au un avantaj competitiv.

"Un singur lucru în viață pe care îl poți controla este efortul tău", a spus Cuban, 64 de ani, într-o postare video pe LinkedIn publicată de antreprenorul și investitorul de capital de risc Randall Kaplan în mai. "Și faptul de a fi dispus să faci asta este un avantaj competitiv uriaș, pentru că majoritatea oamenilor nu o fac."

Depunerea efortului înseamnă să mergi dincolo de ceea ce este necesar pentru a rezolva problemele, chiar și atunci când nu ți se cere - în plus față de responsabilitățile normale ale job-ului tău, a spus Cuban. Iei inițiativa și explorezi toate opțiunile posibile până găsești un răspuns.

"Există unele persoane, sau angajați, care dacă le spui să facă A, B și C, vor face A, B și C și nu vor ști că există D, E și F", a spus Cuban. "Există alții care nu sunt foarte buni la detalii: dacă le spui să facă A, B și C, tot ce vor să facă este să vorbească despre D, E și F."

Sfatul său pentru oricine are o atitudine de tip "Nu știu": "Nu aplica pentru un job la mine”.

