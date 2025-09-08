Cât de pregătiți sunt birocrații de la stat, de a munci în mediul privat. 3 categorii de angajați. Expert HR: „Provocări de natură culturală și psihologică”

Subiectul privind „numărul prea mare de angajați din aparatul bugetar” a fost readus în atenția cetățenilor de către premierul Ilie Bolojan. Premierul a anunțat că 10% dintre angajații din administrația publică locală ar urma să fie disponibilizați. Cu tot cu posturile vacante, schema de personal ar putea fi redusă cu 40%. Jumătate dintre primării vor fi nevoite să facă restructurări, a transmis oficialul de la Palatul Victoria, în timp ce ministrul Muncii, Florin Manole, a îndemnat personalul administrativ din instituțiile publice să migreze către privat. Opoziția, în frunte cu George Simion, acuză guvernul că „sacrifică” personalul executiv, nu „sinecurile” și „șefii de instituții, cu salarii nesimțite”.

Oricum, de câțiva ani se vorbește tot mai frecvent în spațiul public despre „criza acută de personal din privat” și despre nevoia de reprofesionalizare a angajaților de la stat.

„Sunt ei pregătiți să facă acest pas? Sunt îndeajuns de pregătiți din punct de vedere profesional pentru a face față cerințelor de performanță din sistemul privat? Există mari semne de întrebare. Trebuie create programe de reprofesionalizare”, a declarat economistul Adrian Negrescu, pentru Ziare.com.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, atrage atenția asupra bugetarilor de partid, care au îngroșat organigrama, de-a lungul timpului.

„Ca să nu mai avem 1,3 milioane de bugetari, soluția ar fi o reformă amplă. Cam 20% dintre angajații din administrația publică țin acele instituții pe linia de plutire, din ceea ce am constatat. 80% sunt oameni aduși strict politic. E foarte ușor pentru un ministru sau un șef de instituție să aducă oameni. În general, concursurile se fac 'cu dedicație', iar legislația face extrem de grea concedierea unui funcționar. Fiecare ministru care a mai venit și-a mai adus oameni peste cei care erau, și tot așa”, a declarat Năsui, pentru Ziare.com.

În opinia economistului Mircea Coșea, o reformă reală ar viza, de fapt, reorganizarea administrativ-teritorială, respectiv restructurări inclusiv la nivel de structuri centrale.

„Trebuie să se ia de jos, de la UAT-uri, până la structura ministerială - de câte ministere ai nevoie? Câte instituții ai nevoie? Câte comisii?", a declarat Coșea, pentru Ziare.com.

Diferențele dintre stat vs. privat

Expertul HR Cristina Profeanu a analizat fenomenul, pentru Ziare.com. Potrivit acesteia, mediul de lucru la stat și cel din privat presupun diferențe semnificative.

„Provocările sunt preponderent de natură culturală și psihologică. În primul rând, ‘șocul cultural al ritmului’: trecerea de la un mediu reactiv, unde se așteaptă sarcini, la unul proactiv, unde inițiativa este esențială. Ritmul alert, deadline-urile strânse și presiunea constantă pentru rezultate pot fi copleșitoare.

În al doilea rând, responsabilitatea directă: în privat, performanța este măsurată direct și individual. Nu mai există ‘colectivul’ în spatele căruia să te ascunzi. Succesul aduce recompense, dar eșecul poate duce rapid la discuții despre performanță și chiar la încetarea contractului.

În al treilea rând, ‘ambiguitatea și incertitudinea’: mediul privat este volatil. Strategiile se pot schimba rapid, proiectele pot fi anulate, iar rolurile se pot redefini. Angajații de la stat, obișnuiți cu un cadru predictibil și stabil, trebuie să dezvolte o toleranță ridicată la ambiguitate.

În al patrulea rând, mentalitatea de ‘client’: în privat, totul se învârte în jurul clientului. Un fost funcționar public trebuie să învețe să gândească în termeni de satisfacție a clientului, valoare adăugată și competitivitate, nu doar în termeni de conformitate cu procedura.

Și-n al cincilea rând, relația cu managementul: în privat, relația este mai directă, mai puțin formală, dar și mai exigentă. Feedback-ul este constant și, uneori, brutal de onest”, a avertizat expertul HR.

Cât de pregătiți sunt bugetarii pentru tranziția la mediul privat?

Angajații din instituțiile publice au diferite nivele de pregătire. Mulți sunt gata să facă față și-n mediul privat.

„Pregătirea angajaților din sectorul public pentru o tranziție către mediul privat este eterogenă și nu poate fi evaluată printr-o singură etichetă. Generalizarea ar fi o greșeală.

(...) Nu putem vorbi de o ‘nepregătire’ generală, ci de niveluri diferite de adaptabilitate. Succesul tranziției depinde atât de capacitatea individuală de a învăța și de a se adapta, cât și de existența unor programe de sprijin coerente”, avertizează Profeanu.

Potrivit expertului HR, există trei categorii principale de angajați. Prima, cea a „profesioniștilor adaptabili”, ce reprezintă în jur de „20-30%”.

„Această categorie include specialiști cu înaltă calificare - IT-iști, juriști, economiști, ingineri, medici - care lucrează în instituții publice, dar ale căror competențe tehnice sunt direct transferabile și la mare căutare în sectorul privat. Ei sunt deja familiarizați cu standarde de performanță, lucrează adesea pe proiecte cu finanțare externă și sunt conștienți de dinamica pieței. Pentru ei, tranziția este relativ lină, principala provocare fiind adaptarea culturală, nu cea profesională”, a explicat Profeanu.

Cea de-a doua categorie se referă la „specialiștii de nișă și personal administrativ”, ce reprezintă în jur de „40-50%”.

„Aici se încadrează majoritatea funcționarilor publici care dețin competențe solide, dar extrem de specializate pe proceduri administrative specifice statului - ex: experți în achiziții publice, managementul fondurilor europene, inspecție și control. Deși sunt experți în domeniul lor, provocarea majoră este reconversia acestor competențe. Un expert în achiziții publice, de exemplu, are o gândire procedurală riguroasă, dar trebuie să o adapteze la un mediu privat unde viteza, negocierea comercială și flexibilitatea primează în fața conformității formale stricte. Aceștia au nevoie de programe de reskilling și upskilling pentru a-și ‘traduce’ experiența în limbajul privat”, a explicat expertul HR.

Cea de-a treia categorie se referă la „angajații aflați în zona de confort”, ce alcătuiesc în jur de 20-30% din corpul personalului.

„Această categorie este cea mai vulnerabilă. Include persoane cu vechime mare în sistem, obișnuite cu un ritm de lucru lent, cu sarcini repetitive și cu o cultură organizațională care nu stimulează proactivitatea sau inovația. Pentru ei, șocul tranziției este major, acoperind nu doar competențele, ci și mentalitatea, atitudinea față de muncă și responsabilitatea individuală. Fără un sprijin intensiv - consiliere, formare profesională, coaching, integrarea lor în mediul privat poate fi extrem de dificilă”, a punctat profesionistul în recrutare, pentru Ziare.com.

