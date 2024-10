Cât preț mai pun angajatorii pe diplomă: ”Ei vor fi mereu bine plătiți și căutați”

Competențele vor fi mereu la mare căutare de angajatorii de la noi din țară, și nu numai. Există desigur și excepții, mai ales acolo unde este lipsă de personal și unde se mizează mai mult pe ceea ce știu respectivii candidați să facă.

Experții în recrutare vorbesc în continuare despre un trend în care diplomele vor fi necesare doar în cazul anumitor specialiști, acolo unde partea legală impune acest lucru.

Mai puțin de 30% dintre companiile din România pun accent pe necesitatea unei diplome de licență sau de master în vederea angajării, potrivit datelor din „The Future of Jobs Report 2023”, realizat de World Economic Forum. La polul apus, țări precum Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Austria și Republica Coreea consideră diplomele ca pe ceva extrem de important în momentul în care vine vorba de angajare.

Va mai fi pus sau nu accentul pe diplome

Specialiștii din domeniu vorbesc în cazul țării noastre de un trend, având în vedere că studiile superioare sunt necesare doar atunci când situația legală o impune. Cu toate astea, candidații pot fi extrem de buni și fără diplome, lucru pe care îl pot demonstra prin diverse proiecte la care au lucrat sau prin experiența avută în spate, explică aceștia.

”Diploma contează din mai multe puncte de vedere, odată atunci când este necesară, pentru că altfel nu ești calificat și nu ai voie să faci meseria respectivă. De asemenea, sunt joburi care presupun studii superioare sau studii medii, nu neapărat pentru că e necesar din punct de vedere legal, ci pentru că existența unor studii superioare confirmă, cel puțin statistic, faptul că persoana respectivă, candidatul, are capacitatea de a analiza lucruri, de a înțelege concepte mai complexe. O a 3-a categorie, la care eu m-aș uita la importanța unei diplome, este compensată de experiență practică”, a declarat Oana Datki, Managing Partner Cteam Human Capital, o companie în domeniul resurselor umane, pentru Ziare.com.

Experta a comparat existența unei diplome de Politehnica vs experiența practică dovedită prin proiecte realizate, softuri create sau orice altceva care este suficient de important încât să compenseze respectiva diplomă. Așadar, există 2 scenarii, și anume cel în care angajatorii vor menționa în anunțurile de angajare necesitatea unei diplome, care teoretic confirmă capacitatea persoanei, dar și cel în care angajatorii sunt conștienți că un om poate fi foarte bun chiar dacă nu și-a luat diploma de facultate.

”Orice angajator va pune accept pe realitatea competențelor și capacității unui candidat. Nu poți să te angajezi manager dacă nu ai diplomă de studii superioare, dar, dacă lucrezi de 15 ani în compania respectivă, sunt convinsă că se pot face promovări, însă sunt niște constrângeri legale. Dacă ești la început de drum, e necesară diploma, pentru că nu ai ce experiență să arăți. Statistic, diploma îți dă puncte în plus. Deci, da, diploma va continua să conteze la fel de mult, pentru că e dovada că ai parcurs un anumit traseu care te-a învățat chestiuni de o anumită complexitate”, a mai adăugat Oana Datki.

Cât despre viitor, experții spun că nu se va mai pune accent pe diplome și nu mai resping candidații pe acest considerent.

”Se resping mai mult din considerente de comportamente decât de nivel de studii. Ca și procent, diploma ajută doar la specialiști, cum sunt inginerii, de exemplu. Fără experiență, dar cu diplomă, e ok. De exemplu, business developer nu contează ce diplomă are, experiență în lucrul cu oamenii să aibă. Am avut angajați și cu teologie ca achizitori. Pe viitor, se va pune accentul pe ce știe omul efectiv să facă. Vor avea mereu un job, oamenii foarte buni. Ei vor fi mereu bine plătiți și căutați, dar e nevoie de specialiști și aici vor fi necesare diplomele. Dar doar acele facultăți vor fi căutate, care duc la formarea de specialiști”, a declarat Aida Chivu, specialist în resurse umane, pentru Ziare.com.

Multe companii din SUA deja au eliminat existența diplomelor din anunțurile de angajare, deoarece companiile mici și mijlocii sunt în căutarea unor oameni talentați, deși cei mai mulți nu-și mai schimbă așa des locurile de muncă, notează inc.com.

Trendul acesta al angajărilor fără diplome a început să ia amploare după pandemia de Covid-19, atunci când companii de prestigiu au început să acorde mai multă importanță abilităților decât cursurilor finalizate. Mai mult, cercetările recente ale Școlii de Afaceri de la Harvard au arătat că „numărul de joburi noi postate care odată necesitau diplome universitare, dar care nu le mai solicită acum, a crescut de patru ori”.

Ce locuri de muncă vor fi la mare căutare în următorii ani

Potrivit studiului Deloitte „Work toward net zero: The rise of the Green Collar workforce in a just transition”, până în anul 2027 vor fi la mare căutare joburi precum: Specialist AI și Machine Learning, specialist în sustenabilitate, analist de informații de afaceri, Analiști în domeniul securității informațiilor, Ingineri din sectorul Fintech, Analiști de date și oameni de știință, Inginer Robotică, Ingineri în electrotehnică și Operatori de utilaje agricole.

