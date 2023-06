Tottenham a anunțat oficial noul antrenor: pe cine au ales londonezii după un sezon eșuat

Tottenham a numit antrenorul care va conduce echipa londoneză în următoarele două sezoane.

Ange Postecoglou, în vârstă de 57 de ani, care a condus-o în acest sezon pe Celtic la tripla Cupă, campionat, Cupa Ligii, a semnat un contract pe doi ani cu Tottenham.

Tottenham, care a avut trei antrenori în cursul sezonului 2022-23 (Antonio Conte, Cristian Stellini şi Ryan Mason), caută cu disperare un nou antrenor după un sezon decepţionant, cu o clasare pe locul 8 în Premier League, care o privează de cupele europene pentru prima oară din 2009.

În Liga Campionilor, Tottenham a fost eliminată în optimile de finală de AC Milan.

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍