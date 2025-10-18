Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară

Autor: Teodor Serban
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 18:35
302 citiri
Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară
Ange Postecoglou FOTO X The Spurs Express

După noua înfrângere suferită de Nottingham Forest, sâmbătă, în faţa echipei Chelsea, scor 0-3, tehnicianul Ange Postecoglou a fost demis. Australianul fusese numit la Forest cu doar 39 de zile în urmă.

Comunicatul clubului a venit la mai puţin de jumătate de oră după noua înfrângere a echipei Nottingham Forest pe teren propriu, împotriva echipei Chelsea. Proprietarul Evangelos Marinakis a părăsit tribuna înainte de finalul meciului, ceea ce nu prefigura nimic bun pentru antrenorul australian în vârstă de 60 de ani, care a condus doar opt meciuri la Nottingham (6 înfrângeri, 2 egaluri), după ce l-a înlocuit pe Nuno Espirito Santo, demis la începutul lunii septembrie.

Postecoglou, antrenor la Tottenham în sezonul trecut, echipa românului Radu Drăguțin, a rămas în funcţie doar 39 de zile. Vineri, el a cerut răbdare: „Daţi-mi timp, în toate cluburile mele anterioare, povestea se termină întotdeauna la fel, cu mine şi un trofeu”.

Sean Dyche, fost antrenor al echipelor Watford, Burnley şi Everton, ar urma să preia funcţia de antrenor principal, cu un contract valabil până în 2027.

”Zmeilor, cioflingarilor care sunt șmecherași!” Un fost internațional român cu 60 de selecții face acuzații dure
”Zmeilor, cioflingarilor care sunt șmecherași!” Un fost internațional român cu 60 de selecții face acuzații dure
Fostul internațional român Dorin Goian (44 de ani), care are 60 de selecții în naționala României, este în prezent antrenor la Cetatea 1932 Suceava. Dorin Goian a susținut o conferința...
Revine la Tottenham, după 30 de luni de suspendare. Cu cine va colabora Radu Drăgușin
Revine la Tottenham, după 30 de luni de suspendare. Cu cine va colabora Radu Drăgușin
Clubul Tottenham Hotspur, la care este legitimat Radu Drăguşin, a anunţat că Fabio Paratici revine în funcţia de director sportiv, la doi ani şi jumătate după ce a fost suspendat de FIFA,...
#Ange Postecoglou, #antrenor, #Radu Dragusin, #premier league , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la CFR Cluj: Marian Copilu - presedinte, Marius Sumudica - antrenor

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară
  2. E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani
  3. Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
  4. Situație delicată pentru Cristi Chivu la Inter: ”A fost obligat să plece. Acum îl va fluiera”
  5. Incidente grave la derby-ul din Belgia: arbitrul a oprit meciul după ce a fost lovit
  6. Semifinală dramatică la Osaka și pentru a doua reprezentantă a României
  7. Se anunță un start incendiar în sprintul de la Austin: campionul contra "tinerilor lupi" din Formula 1
  8. Jurgen Klopp a semnat noul contract! Fostul antrenor de la Liverpool nu a putut sta departe de fotbal
  9. Gigi Becali n-a rezistat și l-a sunat pe Mirel Rădoi în scandalul cu Lucescu: ”Băi finule, uite care e treaba...”
  10. Tragedie în motorsport. Unde a avut loc accidentul