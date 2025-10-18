Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară

După noua înfrângere suferită de Nottingham Forest, sâmbătă, în faţa echipei Chelsea, scor 0-3, tehnicianul Ange Postecoglou a fost demis. Australianul fusese numit la Forest cu doar 39 de zile în urmă.

Comunicatul clubului a venit la mai puţin de jumătate de oră după noua înfrângere a echipei Nottingham Forest pe teren propriu, împotriva echipei Chelsea. Proprietarul Evangelos Marinakis a părăsit tribuna înainte de finalul meciului, ceea ce nu prefigura nimic bun pentru antrenorul australian în vârstă de 60 de ani, care a condus doar opt meciuri la Nottingham (6 înfrângeri, 2 egaluri), după ce l-a înlocuit pe Nuno Espirito Santo, demis la începutul lunii septembrie.

Postecoglou, antrenor la Tottenham în sezonul trecut, echipa românului Radu Drăguțin, a rămas în funcţie doar 39 de zile. Vineri, el a cerut răbdare: „Daţi-mi timp, în toate cluburile mele anterioare, povestea se termină întotdeauna la fel, cu mine şi un trofeu”.

Sean Dyche, fost antrenor al echipelor Watford, Burnley şi Everton, ar urma să preia funcţia de antrenor principal, cu un contract valabil până în 2027.

