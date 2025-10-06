Merkel acuză Polonia și statele baltice că Rusia a invadat Ucraina. Un profesor universitar dă cu ea de pământ: „Este cea mai nerușinată pervertire a istoriei pe care femeia asta a făcut-o” VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:30
2058 citiri
Angela Merkel și Vladimir Putin, la Moscova, în 2021 FOTO Hepta

Angela Merkel a ieșit de la pensie pentru un interviu care a scandalizat opinia publică pro-Ucraina. Fostul cancelar german, sub conducerea căreia Germania s-a legat mai mult ca niciodată de Rusia, acuză Polonia și statele baltice că sunt responsabile pentru războiul pornit de Putin în Ucraina în 2022. Merkel spune că ea ar fi vrut să negocieze cu Putin, chiar atunci când armatele ruse erau mobilizate la granița Ucrainei, dar că propunerea a fost refuzată.

Merkel, care a condus țara între 2005 și 2021, a făcut această afirmație explozivă într-un interviu acordat publicației maghiare Partizan.

Ea a spus că a dat vina pe Polonia și statele baltice pentru ruperea legăturilor diplomatice dintre Rusia și UE, iar invazia la scară largă a început câteva luni mai târziu.

În modul în care Merkel interpretează evenimentele, refuzul Poloniei de a sprijini Acordurile de la Minsk, o pereche de acorduri internaționale cheie între Rusia, Ucraina și UE, l-a încurajat pe Putin să invadeze Ucraina în 2022.

Istoria după Merkel

În urma secesiunii Donețk și Luhansk, două regiuni ucrainene care s-au desprins de țară pentru a deveni independente, ca apoi să fie anexate ilegal de Rusia, reprezentanți ai Moscovei, Kievului și ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au semnat primul acord de la Minsk în septembrie 2014.

Acest acord a urmărit stabilirea unui armistițiu între Rusia, Ucraina și așa-numitele Republica Populară Donețk (DPR) și Republica Populară Luhansk (LPR).

Merkel a susținut că primul acord de la Minsk „a adus calm” între 2015 și 2021 și i-a dat Ucrainei, care fusese învinsă de forțele pro-ruse și ruse în timpul unei contraofensive din vara anului 2015, timp să „adune puteri” și să „devină o țară diferită”.

Acordul inițial nu părea să aibă nicio influență pentru Putin și pentru rebelii din Donbas aserviți Moscovei, scrie Daily Mail.

În ianuarie 2015, la doar patru luni după semnarea primului acord de la Minsk, Rusia și separatiștii din Donețk se angajaseră într-o luptă aprigă cu forțele ucrainene, în ciuda faptului că interesele Kremlinului erau îndeplinite de Minsk I.

Acordul de la Minsk II a fost semnat în luna următoare, dar nu a împiedicat continuarea luptelor. Între 2015 și 2021, forțele ruse au ucis sau rănit peste 5.000 de soldați ucraineni, încălcând acordul de încetare a focului în repetate rânduri.

Însă Merkel a spus că abia în 2021 „a simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk”.

„Era deja în iunie 2021.

Simțeam că acordul de la Minsk nu era respectat de Putin.

De aceea am vrut să găsesc un nou format, pe atunci cu președintele Macron, în care să vorbim direct cu Putin, în calitate de Uniune Europeană.

Unii nu ne-au ajutat în acest sens, în special statele baltice, dar și Polonia a fost împotriva acestui lucru, pentru că credeau că nu vom dezvolta o politică comună față de Rusia.

Părerea mea a fost că trebuie să lucrăm pentru a avea o politică comună.

În orice caz, acest lucru nu s-a întâmplat.

Apoi am părăsit funcția și apoi a început agresiunea lui Putin.” a spus Merkel în interviu.

„Pervertire a istoriei”

Interviul dat de Angela Merkel, acuzată în repetate rânduri că întreține o relație mult prea apropiată cu Vladimir Putin și cu Rusia, de dragul gazului ieftin, a scandalizat opinia publică pro-Ucraina. Una dintre cele mai virulente reacții a venit de la un profesor universitar de Relații Internaționale din Statele Unite.

Aceasta Este cea mai nerușinată pervertire a istoriei pe care femeia asta a făcut-o. Fie este prea proastă ca să înțeleagă că Kremlinul NU a intenționat NICIODATĂ ca Acordurile de la Minsk să funcționeze - acestea au fost o modalitate de a pune presiune pe Kiev să se supună Moscovei - fie este o mincinoasă absolut nerușinată. Eu pariez pe a doua variantă.

Merkel este unul dintre principalii arhitecți ai războiului. Ideea ei naivă de a vinde Ucraina de dragul gazului ieftin din Rusia în condiții de pace nu a eșuat pur și simplu: a creat condițiile care au făcut războiul inevitabil. Are mâinile pe sânge și va fi ținută minte pentru duplicitatea ei” a scris pe X Branislav Slantchev, profesor la University of California San Diego.

Reacție din țările vizate

„Faptul că Angela Merkel dă vina pe țările baltice și pe Polonia pentru războiul lui Putin este mai mult decât absurd, este indecent” a scris pe X Rihards Kols, europarlamentar leton.

Oficialul amintește că Merkel nu are nicio cădere să vorbească pentru pericolul rusesc deoarece ea a băgat bani în conturile Kremlinului prin gazoducte, chiar și după agresiuni repetate ale armatei ruse.

„Cei care au avertizat-o ani de zile despre ambițiile imperiale ale Kremlinului sunt acum scoși țapi ispășitori de aceeași persoană care a continuat să umple vistieria Rusiei - după Georgia și Crimeea - și a numit-o „normalizare”.

Cel care a răsplătit agresiunea flagrantă a Rusiei cu noi conducte le dă acum predici celor care au refuzat să celebreze concilierea și autodistrugerea.

Poate că este nevoie de o introspecție serioasă - nu de revizionism istoric. Pentru că Europa plătește prețul iluziilor sale” a concluzionat europarlamentarul leton.

După ce nu a mai fost cancelar, Angela Merkel s-a retras din viața publică, dar a mai ieșit pentru diverse interviuri și declarații despre perioada în care a condus Germania. Lăudată cât era la putere, fosta șefă a guvernului de la Berlin este acum aspru criticată pentru politicile ei controversate, de la închiderea centralelor nucleare și importul de gaz ieftin din Rusia, până la deschiderea porților pentru imigranți din Africa și Orientul Mijlociu, dezastruoase pentru Germania și Europa.

#Angela Merkel, #razboi Rusia Ucraina, #Germania Rusia, #Merkel Putin, #imigranti europa, #politica merkel, #guvernare merkel , #Germania
