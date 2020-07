Angela Merkel cere UE sa se pregateasca pentru un eventual esec al negocierilor cu Londra privind relatia post-Brexit

Ziare.

''Voi continua sa sper la o solutie buna, dar noi, in UE, trebuie sa ne pregatim pentru cazul in care un acord nu va fi incheiat'', a afirmat Merkel la Berlin in fata Camerei Deputatilor, in prima zi a presedintiei germane a Consiliului UE.''Am convenit cu Marea Britanie sa intensificam discutiile pentru a incheia in august o intelegere care sa fie ratificata pana la sfarsitul anului'', dar UE ''trebuie sa fie pregatita pentru posibilitatea ca o intelegere sa nu se materializeze'', a adaugat ea, dupa ce sambata a estimat ca Regatul Unit va trebui sa-si ''asume consecintele'' unei relatii economice mai putin puternice cu UE dupa Brexit.''Daca Regatul Unit nu doreste o reglementare comparabila celei europene in materie de mediu, de piata a muncii sau de norme sociale, relatiile noastre vor pierde in intensitate'', a insistat sefa guvernului german.Bruxelles-ul si Londra au inceput luni un program intens de negociere preconizat sa dureze cinci saptamani, cu vointa comuna de a avansa la aceste discutii astfel incat sa se evite un ''no deal'' potential dezastruos.Principalele divergente privesc solicitarea Bruxellesului ca in schimbul unui acord de liber schimb fara cote si taxe vamale Regatul Unit sa aplice in continuare unele dintre normele blocului comunitar, asa-numitul ''level playing field'', pentru a evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana, si dosarul pescuitului.Londra respinge solicitarea privind continuarea aplicarii unor norme europene, invocand ca altor parteneri comerciali UE nu le-a cerut acest lucru si Regatul Unit nu mai doreste sa aplice regulile europene in conditiile in care a iesit din UE.In privinta pescuitului, reprezentantii britanici din acest sector se impotrivesc cerintei Bruxellesului ca un acord comercial sa fie legat de accesul in apele britanice in aceleasi conditii ca si pana acum pentru pescarii europeni, mai ales cei francezi, belgieni si olandezi.Pe ansamblu, Bruxellesul doreste un acord extins care sa cuprinda si norme ale UE privind concurenta, mediul sau fiscalitatea, in timp ce Londra doreste doar un acord clasic de liber schimb - asa cum UE a incheiat cu Canada - si la care sa poata fi adaugate ulterior mici intelegeri sectoriale.Premierul britanic Boris Johnson a declarat luna trecuta ca indiferent daca va exista sau nu un acord Regatul Unit va parasi piata unica europeana si uniunea vamala europeana si a cerut mediului de afaceri sa se pregateasca pentru aceasta. El a respins posibilitatea unei prelungiri a perioadei de tranzitie post-Brexit, care se incheie pe 31 decembrie, Regatul Unit continuand sa aplice pana atunci regulile UE.Daca pana la finalul acestei perioade nu se va incheia un acord, relatiile economice dintre UE si Regatul Unit vor fi guvernate de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC).