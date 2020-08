Angela Merkel, despre otravirea lui Aleksei Navalny: "Responsabilii trebuie gasiti si trasi la raspundere"

Potrivit Reuters , medicii germani care il trateaza pe Navalny la un spital din Berlin au declarat, luni, ca investigatiile medicale indica faptul ca acesta a fost otravit, inainte de a se prabusi in avion , saptamana trecuta, in Rusia."Cei responsabili trebuie identificati si trasi la raspundere", a declarat Merkel intr-o declaratie comuna cu ministrul de externe, Heiko Maas. Guvernul german considera "destul de probabil" faptul ca opozantul rus Aleksei Navalny , spitalizat in coma la Berlin, a fost victima unei otraviri, a anuntat luni un purtator de cuvant, relateaza AFP."Este vorba despre un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui atac cu otrava", a declarat presei Steffen Seibert, care a justificat, in aceste circumstante, protectia politiei oferita de spitalul de la Berlin lui Aleksei Navalny.