Angela Merkel il refuza pe Donald Trump

"Cancelarul federal ii multumeste presedintelui Trump pentru invitatia sa la summitul G7 de la sfarsitul lunii iunie de la Washington. In ziua de azi, luand in considerare situatia globala legata de pandemie, ea nu poate accepta inviitatia de a calatori la Washington", a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului german, Steffen Seibert, citat de Politico si Reuters."Ea va continua sa monitorizeze evolutia pandemiei", a adaugat acesta.Trump considera ca nu exista "un exemplu mai mare de redeschidere" decat organizarea unui summit G7 in Statele Unite la sfarsitul lunii iunie, a transmis marti Casa Alba.