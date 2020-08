Angela Merkel: "Pandemia COVID-19 ar urma sa se agraveze in lunile urmatoare si numai un vaccin poate permite intoarcerea la normal"

Germania va putea rambursa in intregime abia in 2058 datoria contractata in vederea compensarii impactului economic al acestei crize sanitare, insa aceasta sustinere era esentiala, pentru ca nu se poate ca economia sa fie lasata sa se opreasca, a subliniat ea.Impotriva pandemieie, Guvernul va actiona intr-un spirit de coeziune sociala, a promis cancelarul si si-a indemnat concetatenii sa nu lase garda jos impotriva noului coronavirus "Este o problema serioasa, mai serioasa ca niciodata, si trebuie sa continuati sa o luati in serios", a subliniat Angela Merkel intr-o conferinta de presa.Germania s-a descurcat mai bine ca alte tari europene in privinta numarului de contaminari cu virusul si de decese din cauza acestuia, insa numarul zilnic al noilor imbolnaviri creste din iulie si s-a accelerat in ultimele saptamani.Angela Merkel a discutat joi cu ministri-presedinti ai landurilor, in vederea stabilirii unor reguli sanitare. Ei au convenit asupa necesitatii de a mentine scolile deschise si asupra interzicerii unor mari evenimente ca intalnirile sportive sau concertele, cel putin pana la sfarsitul anului.Reguli de carantina mai stricte urmeaza, de asemenea, sa fie implementate cu privire la calatori care se intorc atat din tari considerate de risc, majoritatea in afara Uniunii Europene (UE), cat si din zone din UE, precum regiunea Parisului si cea mai mare parte a Spaniei."Nimic nu va reveni ca inainte de coronavirus", a avertizat Angela Merkel, adaugand ca nimeni nu poate prevedea cum va evolua situatia in aceasta iarna."Stim doar putine lucruri despre virus si caracteristicile sale. De fiecare data cand invatam ceva, trebuie sa luam noi masuri. va fi un proces continuu", subliniaza ea.