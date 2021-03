Angela Merkel propune o relaxare usoara a restrictiilor in Germania, in paralel cu testarea masiva a populatiei

Merkel: Masurile sunt reversibile

Teste antigen in scoli

Confruntata cu o saturatie tot mai vizibila a populatiei fata de restrictii, cancelarul Angela Merkel, partizana a unei linii dure in gestionarea pandemiei, a recunoscut ca populatia doreste "intens" o revenire la o viata cat mai normala, potrivit participantilor la o reuniune parlamentara desfasurata marti.Prin urmare, sefa guvernului federal le va propune miercuri liderilor landurilor germane sa atenueze putin limitarea contactelor sociale. Conform surselor de la aceea reuniune, cancelarul a stabilit directia: "Iesim dintr-o lunga perioada de inchidere si trebuie sa avansam acum pas cu pas".Conform unui proiect asteptat sa fie adoptat miercuri, incepand de lunea viitoare vor fi posibile intalnirile intre membrii a "doua camine", dar fara a depasi numarul total de cinci persoane, exclusiv copiii cu varste sub 14 ani. Potrivit restrictiilor inca in vigoare, contactele persoanelor dintr-un camin trebuie sa se limiteze la o singura persoana din exterior. Saloanele de infrumusetare ar urma de asemenea sa fie redeschise, tot de lunea viitoare.In ultimele saptamani Germania a autorizat progresiv, si cu multe precautii, redeschiderea scolilor dupa ce acestea au fost inchise doua luni, in pofida temerilor provocate de raspandirea variantelor britanica si sud-africana ale coronavirusului.Totusi, conform proiectului, Merkel si cei 16 premieri din landuri vor reafirma ca limitarea contactelor ramane "instrumentul fundamental in lupta impotriva pandemiei", intrucat aceasta limitare "salveaza in fiecare zi un numar incalculabil de vieti si evita evolutii grele ale bolii".Pe de alta parte, guvernul de la Berlin are in vedere ca strategia de relaxare sa se baze pe efectuarea masiva de teste antigen. Distribuirea "in mari cantitati" a acestor teste rapide, asteptate curand in farmacii, ar trebui "sa permita in lunile urmatoare o influenta pozitiva asupra evolutiei pandemiei", se mai arata in documentul cu deciziile asteptate sa fie anuntate miercuri. Obiectivul este ca pana la inceputul lunii aprilie toata populatia germana sa poata fi testata regulat si gratuit.Intregul personal al scolilor si gradinitelor germane, precum si elevii, vor avea acces saptamanal la teste antigen, la fel cum procedeaza alte tari.Companiile vor trebui de asemenea sa-si aduca o contributie si sa-si testeze salariatii care vin la serviciu.Dar numarul infectarilor a inceput din nou sa creasca in Germania, dupa ce scazuse considerabil la inceputul anului. Pentru ultimele 24 de ore au fost anuntate 3.943 de noi cazuri de COVID-19 si 358 de noi decese asociate acestei boli.In acest timp, campania de vaccinare, un alt pilon al strategiei de relaxare treptata a restrictiilor, avanseaza greu. In total 4.234.952 de persoane au primit cel putin prima doza de vaccin (circa 5,1% din populatia Germaniei) si, din acestea, 2.159.412 au primit si rapelul.