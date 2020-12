Germania cedeaza in fata Ungariei. Merkel sustine ca e nevoie de un compromis, "din partea tuturor" pentru adoptarea bugetului UE

Budapesta si Varsovia blocheaza adoptarea pachetului financiar fata de opozitia lor la un mecanism - negociat intre presedintia germana a Consiliului UE si Parlamentul European - care ar conditiona platile bugetare de respectarea criteriilor statului de drept.Multe tari din UE si europarlamentari de frunte au spus ca nu sunt dispusi sa dea inapoi de la acordul privind statul de drept, acord catalogat anterior de catre Merkel ca "un compromis foarte bun si echilibrat".Luni, insa, cancelarul german a indicat ca ar putea fi necesara modificarea mecanismului statului de drept pentru a convinge Ungaria si Polonia sa renunte la veto. Merkel este responsabila de intermedierea unui acord, deoarece Germania detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului."Unii spun: Nu faceti compromisuri si nu schimbati o singura virgula, iar altii sau aceiasi oameni spun: Dar va rog sa veniti cu un rezultat", a declarat Merkel la o videoconferinta cu parlamentarii afacerilor UE din parlamentele nationale din intreg blocul."Si asta, as spune acum, este exact sarcina politicii, de a transforma incompatibilitatile aparente intr-un rezultat cu care toata lumea poate trai", a continuat Merkel, adaugand: "Dar fara un compromis, acest lucru nu va functiona - si prin asta ma refer la [un compromis] din partea tuturor partilor. Si de aceea cred ca, deoarece acesta este un proiect cu adevarat central, trebuie sa fim cu totii pregatiti sa facem compromisuri intr-o oarecare masura. "Ea a spus ca "stim ca vrem absolut un rezultat" pentru a debloca acordul de buget si recuperare, avertizand ca, fara un acord, capacitatile cheltuielilor UE in anul urmator ar fi sever reduse.Totusi, Merkel a aparat si importanta statului de drept ca "baza proiectului european". Ea a subliniat ca mecanismul convenit avea "sigiliul" atat al serviciilor juridice ale Consiliului, cat si ale Comisiei si a respins acuzatiile din Ungaria sau Polonia ca ar introduce masuri disciplinare la articolul 7 "prin usa din spate".Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, si omologul sau ungar, Viktor Orban , au ramas hotarati sa isi mentina veto-ul asupra bugetului multianual al UE daca cererea lor de retragere a conditiilor legate de statul de drept nu va fi auzita, a declarat luni seara purtatorul de cuvant al executivului de la Varsovia, noteaza AFP."Pozitia Poloniei si Ungariei ramane clara. Asteptam propuneri din partea presedintiei germane," a Uniunii Europene, le-a declarat Piotr Muller jurnalistilor, la finalul unei intalniri de lucru la Varsovia intre premierul polonez si cel ungar.Mateusz Morawiecki si Viktor Orban au "discutat despre variantele strategice de negociere" asupra bugetului european, in perspectiva viitorului summit UE, a subliniat el.Criticate frecvent de Bruxelles pentru reformele lor acuzate ca saboteaza valorilor democratice, Polonia si Ungaria au blocat adoptarea bugetului multianual si a planului de relansare europeana post-COVID.Cele doua tari se opun mecanismului care permite sa fie private de fonduri in cazul incalcarii statului de drept (independenta justitiei, politica anticoruptie), considerand ca se aduce atingere independentei lor.Aceasta disputa provoaca nemultumirea profunda a unor tari membre care asteapta cu nerabdare sa profite de planul de relansare destinat economiilor afectate de pandemia de COVID-19.CITESTE SI