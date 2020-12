Merkel anunta ca Germania prelungeste restrictiile impotriva COVID-19 pana la 10 ianuarie. Circa 70 de milioane de doze de vaccin ar urma sa fie livrate in primul trimestru al lui 2021

"Landurile isi continua reglementarile pana la 10 ianuarie, ceea ce inseamna ca, in principiu, situatia ramane asa cum este in prezent, cu exceptia reglementarilor de Craciun", a anuntat miercuri seara, intr-o conferinta de presa, Merkel.Germania este inca "foarte departe" de datele asteptate in lupta impotriva noului coronavirus, a apreciat ea, subliniind ca in mai multe locuri din tara "numarul mortilor zilnice este in continuare foarte mare".Merkel si conducatorii celor 16 landuri germani au convenit saptamana trecuta ca barurile, restaurantele, locurile de cultura sau cluburile de sport sa ramana inchise timp de inca o luna. Accesul in magazine ramane restrans la un numar de clienti in functie de suprafata.Insa reglementarile cu privire la contactele sociale urmeaza sa fie relaxate de la 23 decembrie la 1 ianuarie.Pana in prezent, reuniunile private - limitate la cinci persoane - vor putea fi de zece persoane in perioada sarbatorilor, iar copiii in varsta de pana la 14 ani nu sunt inclusi in acest numar, cu exceptia unor regiuni, precum Berlinul, unde se pot reuni maximum cinci persoane."Daca toate eforturile depuse sunt zadarnicite de un comportament nerezonabil acasa, aceasta va fi o noua sursa majora de infectie", a avertizat Merkel.Cancelarul si liderii landurilor urmeaza sa se reintalneasca la 4 ianuarie pentru a analiza situatia si a decide ce masuri sa adopte in continuare.Merkel a mai precizat ca, in perspectiva unei probabile aprobari a folosirii vaccinurilor Biontech/Pfizer si Moderna de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) pana la sfarsitul anului, aproximativ 70 de milioane de doze din ambele vaccinuri ar putea sa fie livrate - in primul trimestru al lui 2021 - in Germnia.Este vorba despre un numar de doze insuficient pentru populatia germana, a apreciat ea, subliniind ca Germania urmeaza ca in aceasta iarna sa nu dispuna de stocuri mari de vaccin.Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 22.046 de cazuri, la 1.106.789, a anuntat joi Institutul Robert Koch. Miercuri s-au inregistrat 17.270 de infectari.Binatul mortilor din cauza covid-19 a crescut cu 479 la 17.602 decese de la inceputul epidemiei. Miercuri Germania a inregistrat un "recod" de 487 de morti din cauza covid-19.