Merkel anunta ca problema exporturilor de arme catre Turcia va fi analizata de UE cu NATO si viitoarea administratie americana

La finalul Consiliului European de la Bruxelles, Merkel a spus ca liderii tarilor membre i-ai cerut Inaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, sa elaboreze pana la viitorul summit UE un raport privind cooperarea cu Turcia."In aceasta lumina vom discuta mai mult despre relatiile noastre cu Turcia, care sunt marcate, pe de o parte, de dependente strategice - multe dintre tarile noastre sunt membre ale NATO - si, pe de alta parte, de tensiuni", a explicat sefa executivului german.Pe de alta parte, presedintele francez Emmanuel Macron a subliniat ca noile sanctiuni pe care Uniunea Europeana le pregateste in legatura explorarile turce din Mediterana Orientala arata ca blocul comunitar nu va mai accepta actiuni destabilizatoare pe orbita sa.Seful statului francez a dat asigurari ca blocul comunitar european ramane deschis pentru dialogul cu Turcia.In luna octombrie, mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care Germania, s-au opus adoptarii unor sanctiuni impotriva Ankarei.Turcia si Grecia, membre ale NATO, au un diferend major legat de jurisdictia maritima si de drepturile de explorare in Mediterana Orientala din cauza opiniilor divergente privind limitele platoului continental.Ankara a provocat iritarea Greciei in luna august atunci cand a trimis in zona disputata nava de studii seismice Oruc Reis. In septembrie, Turcia a retras nava din zona disputata pentru a permite eforturile diplomatice, dar ulterior a retrimis-o, ceea ce a provocat reactia dura a Greciei, a Frantei si a Germaniei. La finalul lunii noiembrie, Turcia a anuntat retragerea navei Oruc Reis in portul Antalya.