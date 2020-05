Merkel avetizeaza impotriva relaxarii: Suntem inca la inceputul pandemiei

Ziare.

Angela Merkel a subliniat nevoia unui acord asupra principiilor de baza, dupa o videoconferinta cu sefii landurilor din partea de est a tarii, relateaza DPA.Ea a enumerat respectarea distantei de 1,5 metri intre oameni si acoperirea gurii si a nasului in transportul public, precum si in locurile in care distantarea nu este posibila, drept fundamentale in cadrul abordarii de protejare reciproca.De asemenea, Merkel a spus ca, daca se vor inregistra 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori pe saptamana, sau chiar 35 in unele landuri, atunci acestea ar trebui sa trateze momentul ca pe un punct critic si sa ia masuri pentru a impiedica cresterea numarului de infectari.Comentariile ei au loc dupa apelurile unuia dintre premierii landurilor, Bodo Ramelow din Turingia, la o strategie mai putin restrictiva.Merkel a subliniat ca germanii trebuie sa aiba consideratie pentru ceilalti, pentru a le permite cat mai multor oameni posibil sa participe la viata publica."Suntem inca la inceputul pandemiei. Nu avem un vaccin sau un medicament", a spus ea, adaugand ca Germania are mai mult control asupra virusului si multumindu-le cetatenilor pentru modul in care s-au comportat de la inceputul pandemiei.Merkel a avertizat ca noile focare pot aparea rapid, facand referire la un lant de noi infectari asociate cu o biserica din Frankfurt si la un altul care a putut fi legat de un restaurant din Saxonia Inferioara