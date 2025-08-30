Merkel vrea noi negocieri cu Turcia in vederea aderarii la UE

Cancelarul german Angela Merkel s-a aratat favorabila deschiderii unui nou capitol de negocieri cu Turcia in vederea aderarii la UE, intr-o inregistrare publicata sambata pe site-ul sau, cu o zi inainte sa efectueze o vizita in aceasta tara, relateaza AFP.

Intrebata despre aderarea Turciei la Uniunea Europeana (UE), Merkel a declarat ca se poarta negocieri "fara ca rezultatul sa fie stabilit dinainte". "Aceste negocieri au intarziat un pic in ultima perioada, dar sunt favorabila deschiderii unui nou capitol de negocieri pentru ca sa putem avansa un pic", a spus ea.

Cancelarul intentioneaza sa discute despre acest subiect "cu Guvernul turc in timpul vizitei" sale de doua zile in aceasta tara, in cursul careia urmeaza sa se intalneasca luni, la Ankara, cu presedintle turc Abdullah Gul si premierul Recep Tayyip Erdogan.

Declaratia apare dupa ce ministrul francez de Externe Laurent Fabius a anuntat la 12 februarie ca este favorabil deschiderii unui nou capitol in negocierile cu Turcia.

Merkel a adaugat ca ea "crede ca este inca de parcurs un drum lung in negocieri". "Desi sunt sceptica, am aprobat continurea negocierilor de aderare", a mai spus ea.

Intr-un interviu publicat in editia de sambata a cotidianului regional Passauer Neue Presse, ministrul german de Externe Guido Westerwelle a pledat pentru o accelerare a negocierilor de aderare. "Daca nu ii acordam atentie, va veni o vreme cand Europa va fi mai interesata de Turcia decat Turcia de Europa", a spus el.

Westerwelle s-a pronuntat pentru un "nou impuls" in negocierile de aderare, subliniind ca este necesar ca Turcia sa fie tratata "cu respect si echitate".

El a anuntat ca lucreaza impreuna cu colegii sai europeni "in vederea deschiderii in acest semestru a capitolelor blocate", precizand totodata ca hotararea daca Turcia va adera sau nu intr-o zi la UE va fi adoptata pana la urma.

Turcia a inceput in 2005 negocierile de aderare la UE, dar acestea intarzie atat din cauza ostilitatii unor tari ca Franta si Germania fata de o aderare deplina a acestei tari, cat si unor blocaje din partea Ankarei.

Turcia refuza sa extinda la Cipru, tara aflata sub administratie greaca cipriota si membra UE, acordurile de libera circulatie ce o leaga de blocul european. Acest refuz a antrenat blocarea capitolelor de negociere. Din cele peste 30 de capitole de negocieri, doar unul a fost incheiat.

