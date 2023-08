Oamenii de afaceri din toata lumea o vor pe Merkel cancelar

Sefii marilor companii din intreaga lume spera ca Angela Merkel isi va mentine functia de cancelar in urma alegerilor legislative care vor avea loc in Germania in aceasta toamna.

Oamenii de afaceri considera ca realegerea Angelei Merkel va consolida perspectivele economice din zona euro, scrie Financial Times.

Astfel, din cei 1.500 de oameni de afaceri chestionati in cadrul sondajului trimestrial FT/Economist Global Business Barometer, mai mult de 60% au spus ca vor fi mai increzatori in privinta situatiei economice a Europei daca Merkel va obtine un nou mandat, in timp ce 16% au raspuns ca vor fi mai putin increzatori, iar 23% au spus ca nu stiu.

In acelasi timp, doar 7% dintre cei chestionati considera ca criza din zona euro a luat sfarsit, desi blocul a revenit pe crestere in trimestrul doi, in timp ce 83% sunt de parere ca regiunea se confrunta in continuare cu dificultati.

Totusi, 27% dintre oamenii de afaceri care au participat la sondaj se asteapta la o imbunatatire a situatiei la nivel global in urmatoarele sase luni, iar 25% anticipeaza o inrautatire.

Sondajul a fost realizat in perioada 9 iulie - 12 august.

