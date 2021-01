Merkel considera ''problematica'' suspendarea lui Trump pe retelele de socializare

"Se poate interfera in libertatea de exprimare, dar in limitele definite de legislator, nu prin decizia conducerii unei companii", a declarat la o conferinta de presa purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, citat de AFP. "Din acest motiv, cancelarul (Merkel) considera problematica inchiderea definitiva a conturilor presedintelui american pe retelele de socializare", a adaugat acesta.Chiar daca platformele de internet "au o mare responsabilitate" si "nu trebuie sa ramana fara reactie" in fata continuturilor cu mesaje de ura sau violenta, legislatorul ar trebui sa "defineasca un cadru in care se poate face comunicarea pe retelele sociale", explica purtatorul de cuvant al guvernului german.Totusi, el a apreciat favorabil practica recenta a retelelor de socializare de a adnota mesajele lui Trump, cu referiri la veridicitatea lor, intrucat "minciunile si incitarile la violenta sunt evident foarte problematice".Dupa violentele produse miercuri in urma intrarii simpatizantilor sai in cladirea Capitoliului, retelele de socializare Twitter si Facebook i-au suspendat conturile presedintelui Trump, iar ulterior au anuntat ca i le inchid pe termen nedefinit. El a postat apoi de contul oficial de Twitter al presedintiei SUA, @POTUS, dar mesajele sale au fost sterse imediat.Mai mult, marile companii de internet Alphabet, Google sau Amazon au blocat descarcarea aplicatiei Parler, folosita de simpatizantii lui Trump, alte companii mai mici, cum ar fi Twitch, Snapchat, Reddit, Shopify si TikTok restrictionand de asemenea mesajele presedintelui republican.Trump a promis ca nu va fi redus la tacere si ca va face curand un anunt. Potrivit Reuters, singurele sale modalitati de a se adresa simpatizantilor sai raman acum unele posturi TV mai prietenoase, respectiv Fox News, OAN si Newsmax, retele sociale mai putin cunoscute, precum Gab sau MeWe, platforme video ca Rumble si DLive sau website-uri de stiri alternative celor din media mainstream, precum American Media Periscope.CITESTE SI: