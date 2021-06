Merkel si Macron indeamna la prudenta in privinta deschiderii granitelor: "Nu putem actiona ca si cum coronavirusul s-ar fi sfarsit"

Macron a spus ca tarile UE ar trebui sa manifeste vigilenta pentru a nu permite propagarea noilor variante de coronavirus, adaugand ca Uniunea Europeana urmareste evolutiile din Marea Britanie , care a inregistrat o crestere accentuata a cazurilor raportate saptamanal de contaminare cu varianta Delta."Unele tari si-au redeschis frontierele mai devreme din motive legate de industria turismului, dar trebuie sa fim atenti pentru a nu importa noile variante"', a declarat el intr-o conferinta de presa comuna cu Merkel, inainte de o cina de lucru la cancelaria din Berlin.Angela Merkel a completat:"Nu putem actiona ca si cum coronavirusul s-ar fi sfarsit". "Masuri de precautie sunt in continuare necesare, astfel incat sa avem o vara cu multe libertati, daca nu chiar toate", a spus ea.Referitor la relatiile Uniunii Europene cu Rusia, Merkel a declarat ca blocul comunitar ar trebui sa mentina dialogul cu Moscova, in pofida diferentelor majore in probleme de securitate si asupra conflictelor din Ucraina si Siria."Rusia este o mare provocare pentru noi, dar Rusia este si vecina continentala a Uniunii Europene si trebuie sa ne asiguram ca toate atacurile hibrid (cibernetice) sunt oprite", a spus Merkel."Pe de alta parte, avem interesul sa ramanem in dialog cu Rusia daca dorim securitate si stabilitate in Uniunea Europeana, oricat de dificil ar fi aceasta", a insistat ea.Cancelarul german a adaugat:"Cred ca din moment ce presedintele SUA, Joe Biden , se intalneste cu omologul sau rus, Vladimir Putin , si poarta un dialog deschis, este important ca si noi de partea europeana sa facem exact la fel".In ceea ce priveste economia UE, Emmanuel Macron a declarat ca prioritara este relansarea, dar nu discutiile despre regulile bugetare prevazute in Pactul de stabilitate si crestere.Presedintele francez s-a aflat vineri seara in capitala Germaniei pe fondul eforturilor de pregatire a Consiliului European preconizat sa se desfasoare in 24-25 iunie. A fost inca o ocazie pentru presedintele francez de a se intalni cu Angela Merkel, al carei mandat se apropie de sfarsit si care nu mai va candida pentru un nou mandat de cancelar.